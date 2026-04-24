Определен подрядчик для благоустройства набережной в Чернушке

Победителем конкурса на право благоустройства сквера у Чернушинского пруда признано ООО «ГСК “Норстрой”». Цена контракта составит 104,6 млн руб.

Подрядчик должен будет построить причалы, детские и спортивные площадки, установить арт-объекты «Черная жемчужина» и «Дерево жизни». Также здесь появятся амфитеатр, скейт-парк, камерная сцена и фонтан. К работам требуется приступить 15 мая 2026 года, сдать объект — 29 сентября 2026 года.

ООО «ГСК “Норстрой”» действует с 4 марта 2020 года и зарегистрирована в Пермском крае. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. В 2024 году выручка ООО «ГСК “Норстрой”» составила 475,6 млн руб., что почти на 90% выше уровня 2023 года, а чистая прибыль выросла с 0,8 млн до 65,6 млн руб.