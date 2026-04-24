Компания «Знамя Труда Рыбацкое» построит на юго-востоке города производственный корпус

Гостройнадзор Петербурга выдал АО «Знамя Труда Рыбацкое» (АО «ЗТР») разрешение на строительство 7-го корпуса производственного здания в Рыбацком. Объект общей площадью 1,09 тыс. кв. м. планируется возвести в промзоне, расположенной в 3-м Рыбацком проезде. На момент публикации в компании не ответили на вопросы «Ъ Северо-Запад» о будущей производственной функции и стоимости строительства здания. Эксперты на рынке недвижимости не берутся оценивать инвестиции в строительство, поскольку каждое производство имеет свою специфику с точки зрения проектных решений, в отличие от складских помещений.

Судя по финотчетности АО «ЗТР» за 2025 год, в собственности у компании в Рыбацком находится земельный участок площадью 31,6 тыс. кв. метров и несколько производственно-административных зданий общей площадью 10,3 тыс. кв.м. Все объекты сданы в долгосрочную аренду преимущественно компаниям, работающим в сфере изготовления мебели, декора и бумажной упаковки. Среди них Cosca Decor, Posmas, «Семар» и другие.

АО «Знамя Труда Рыбацкое» занимается арендой и управлением недвижимым имуществом. По данным СПАРК-Интерфакс, уставный капитал фирмы составляет 180 млн руб. Гендиректором числится Анна Филиппова. Конечным бенефициаром компании через владение ООО «Интегрон» является Сергей Сергеев. По итогам 2025 года выручка АО «ЗТР» составила 39,9 млн руб., чистая прибыль — 13,6 млн руб.

Владимир Колодчук