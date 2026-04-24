Суд узаконил арест самарского нефтетрейдера, который находился в международном розыске

Самарский областной суд признал законным арест бенефициара компании ООО «Национальная топливно-энергетическая компания "Сила Сибири"» (ООО «НТЭК "Сила Сибири») Яна Петерселя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов с организаций (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и незаконном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Защита настаивала на отмене меры пресечения, однако апелляционная инстанция не нашла оснований для этого. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что господин Петерсель скрылся от следствия, его местонахождение долгое время оставалось неизвестным, в связи с чем его объявили в международный розыск. По ходатайству следствия Самарский районный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок ареста исчислялся с момента пересечения обвиняемым границы РФ, его задержания, экстрадиции или депортации.

Адвокат обвиняемого не согласился с решением и подал апелляционную жалобу. Однако Самарский областной суд не усмотрел оснований для отмены постановления и признал выводы нижестоящей инстанции законными и мотивированными.

Кроме того, было отмечено, что добровольное возвращение обвиняемого в Россию и задержание в самарском аэропорту сразу по прилете не влияют на обоснованность избранной меры пресечения. Решение вступило в законную силу.

Ян Петерсель являлся владельцем энергетической компании, которую в итоге признали банкротом. В 2025 году в отношении организации открыли конкурсное производство.

Конкурсный управляющий подала в суд заявление о привлечении господина Петерселя к субсидиарной ответственности по долгам его обанкротившейся компании. Бенефициар ООО «НТЭК "Сила Сибири» скрывался за границей с 2022 года и был объявлен в международный розыск. Весной 2026 года он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Курумоч в Самаре.

Георгий Портнов