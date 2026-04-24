Экс-главу Макушинского округа обязали вернуть властям имущество на 7 млн рублей

Арбитражный суд Курганской области признал ничтожной сделку по продаже госимущества на 6,8 млн руб. бывшим главой Макушинского округа Василием Пигачевым своей супруге. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2023 года глава округа продал в рассрочку от имени администрации имущество крестьянскому хозяйству, которым руководила его супруга. При этом нежилое здание и участок не были оплачены, а Василий Пигачев зарегистрировал на них права собственности. Ущерб муниципалитету превысил 270 тыс. руб.

Прокуратура подала иск о возврате имущества в муниципальную собственность. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, на Василия Пигачева заведено дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) из-за продажи госимущества супруге. Кроме того, в 2022-2024 годах глава округа издавал незаконные распоряжения о выплате себе материальной помощи и компенсации за неиспользованный отпуск. Общая сумма ущерба составила 470 тыс. руб.

