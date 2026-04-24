В Северной Осетии закрыли курорт «Мамисон» из-за снегопада

Пресс-служба горнолыжного курорта «Мамисон» в Северной Осетии объявила о временном закрытии из-за резкого ухудшения погоды.

Сообщение появилось в официальном Telegram-канале, где администрация указала на нулевую видимость на трассах, сильный снегопад и ожидаемое усиление ветра в течение дня. Гости и персонал не смогут пользоваться канатными дорогами и горнолыжными трассами до улучшения условий, а о новых изменениях обещали сообщить дополнительно. Снегопад затрудняет доступ, ветер достигает шквальных значений, а видимость падает до нуля, что делает катание невозможным и опасным.

Это не первый подобный случай для «Мамисона» — новый всесезонный курорт неоднократно сталкивался с природными вызовами. Например, 7 апреля 2026 года Коммерсантъ-Кавказ писал о закрытии канаток и трасс по той же причине — сильного снегопада и ветра. Ранее, 18–19 января 2026 года, администрация приостановила работу подъемников из-за лавинной опасности в Алагирском районе, использовав паузу для устранения «детских болезней» инфраструктуры.

Курорт открыли технически в марте 2025 года, а сезон 2025–2026 стал первым полноценным — с 19 км трасс для катания всех уровней сложности. Плановое закрытие с 15 сентября по 1 ноября 2025 года провели для подготовки к зиме: обслужили канатные дороги, настроили систему оснежения и благоустроили нижнюю поляну. Замгендиректора АО «Кавказ.РФ» Иван Тапаев тогда прогнозировал турпоток не менее 30 тыс. человек на зиму 2025–2026 годов. Однако погода неоднократно вмешивалась: в декабре 2025-го не хватило снега для старта сезона, в феврале 2026-го перенесли открытие из-за морозов, снегопадов и ветра до 2 марта по данным Росгидрометцентра. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло даже запретил движение транспорта от Бурон до Рокского тоннеля из-за снегопада 25 февраля.

Ранее был анонсирован переход курорта на летний период, когда курорт работает в летнем режиме с трекинговыми маршрутами и палаточным лагерем на высоте 2390 м у станции «Мамихдон». Инфраструктура включает новые локации для походов в ущелье.

Станислав Маслаков