В Оренбургской области глава сельсовета не смог оспорить увольнение из-за утраты доверия

Бугурусланская межрайонная прокуратура добилась увольнения главы Нойкинского сельсовета, который заключил муниципальные контракты с фирмой, где учредителем числится его супруга. Чиновник не урегулировал конфликт интересов и не смог обжаловать решение первой инстанции в областном суде. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что в 2025 году глава сельсовета подписал договоры на расчистку территории муниципального образования с подрядной организацией, одним из учредителей которой является его жена. Мер для предотвращения конфликта интересов чиновник не предпринял.

В связи с этим прокуратура обратилась в районный суд, и он удовлетворил иск надзорного ведомства. Полномочия чиновника были прекращены в связи с утратой доверия.

Ответчик обжаловал это решение в Оренбургском областном суде, но апелляционная инстанция поддержала доводы надзорного ведомства и оставила жалобу без удовлетворения. Решение вступило в силу.

Георгий Портнов