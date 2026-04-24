В Красноярске будут судить аферистов, похитивших 23 млн рублей у бойцов СВО

Банда мошенников, похитившая 23 млн руб. у бойцов СВО и их родственников, предстанет перед судом в Красноярске. Об этом рассказали в региональном главке МВД России.

Организатором преступной группы следствие считает 38-летнего ранее судимого красноярца. Он убеждал одиноких мужчин, ведущих асоциальный образ жизни, подписать контракт о прохождении службы и заключить фиктивный брак с женщинами-участницами преступной группы. В последующем организатор подключал к своим сим-картам в мобильном приложении банковские счета новобранцев и распоряжался их деньгами.

Расследование установило, что группировка, насчитывавшая четырех участников, похитила 23,3 млн руб. у шестерых военнослужащих. Трое из них погибли, столько же — пропали без вести. В январе этого года по исковому заявлению дочери одного из погибших бойцов суд признал брак фиктивным и аннулировал его.

Илья Николаев