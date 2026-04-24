Прокуратура Приморья обжалует мягкий приговор за убийство амурского тигра

Прокуратура Приморского края намерена обжаловать приговор в отношении мужчины, который убил амурского тигра из Красной книги России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Следствие установило, что в 2024 году житель Приморья застрелил животное из ружья на территории охотничьих угодий в Пожарском муниципальном округе. После этого он расчленил тушу и спрятал останки в снегу, чтобы избежать уголовной ответственности. Мужчину обвинили в незаконной добыче особо ценных диких животных (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ).

Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на год и шесть месяцев с испытательным сроком на полтора года. С преступника взыскали 2,7 млн руб. в счет возмещения ущерба, а также конфисковали в доход государства автомобиль УАЗ и охотничье ружье.

«Прокуратура намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке в связи с его мягкостью», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

Убийство краснокнижных животных в России запрещено законом. За нарушение предусматривается до 4—8 лет лишения свободы. Исключения сделаны в случае угрозы для жизни человека, а также для предотвращения массовых заразных заболеваний в популяции.