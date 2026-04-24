Гендиректор «КОРТРОС-Пермь» планирует переизбираться в заксобрание

Действующий депутат Законодательного собрания Пермского края, генеральный директор АО СЗ «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков примет участие в праймериз «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает реготделение партии, он выдвинул свою кандидатуру по региональной группе «Верещагинская №24» (одномандатный избирательный округ №24) для переизбрания в краевой парламент.

Выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей началась 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.