Музей истории Екатеринбурга представил выставку старинных книг

В «Доме Качки» (Музей истории Екатеринбурга, МИЕ) представили экспозицию о становлении издательского дела на Урале в проекте «Не только буквы». Коллекция продолжит выставочную линейку МИЕ 2026 года, посвященную великим российским реформаторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка о становлении издательского дела на Урале «Не только буквы» Фото: София Паникова Выставка о становлении издательского дела на Урале «Не только буквы» Фото: София Паникова Научный куратор Екатерина Калужникова Фото: София Паникова Выставка о становлении издательского дела на Урале «Не только буквы» Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 4 Выставка о становлении издательского дела на Урале «Не только буквы» Фото: София Паникова Выставка о становлении издательского дела на Урале «Не только буквы» Фото: София Паникова Научный куратор Екатерина Калужникова Фото: София Паникова Выставка о становлении издательского дела на Урале «Не только буквы» Фото: София Паникова

Выставка посвящена книжной индустрии города в дореволюционное время. Крупнейшим частным книжным собранием Екатеринбурга XVIII века считается личная библиотека Василия Татищева, которую он передал горному ведомству.

«Екатеринбург по составу своих жителей в XVIII веке был одним из самых грамотных населенных пунктов Российской Империи. Около трети населения составляли старообрядцы — одна из самых грамотных прослоек российского общества. Грамоте обучали девочек, что было нетипично. Сюда приезжали врачи, провизоры, священники и каждый привозил свою библиотеку»,— поделилась научный куратор Екатерина Калужникова.

Экспозиция разделена на четыре тематические главы. Первая часть «Книга как инструмент просвещения» демонстрирует книжные собрания Екатеринбурга и публичных библиотек.

Следующий раздел «Книга как бизнес» посвящен истории книготорговли и типографии.

Третья глава «Книга как ремесло» показывает, какие существовали переплетные мастерские.

Завершает экспозицию «Елизаветинская Библия» в отдельной части выставочного пространства, куда вынесена хронология реставрационных работ над изданием. Фолиант поступил в музей с большими утратами. На входе в зал вывешены фото «до», где показаны рассыпающиеся страницы и части обложки. Реставрацией книги с 2015 по 2022 год занимались специалисты Уральского федерального университета, Свердловского краеведческого музея, библиотеки имени Белинского.

По словам Екатерины Калужниковой, музейное издание содержит 52 иллюстраций и является более полным. Команда музея пришла к выводу, что экземпляр был напечатан уже после 1756 года.



«Первое издание Библии вышло в Санкт-Петербурге в декабре 1751 года. Что это за дата? Это десятилетие восшествия на престол Елизаветы Петровны, то есть это была юбилейная книжка, государственный проект. Первый тираж — 1 200 экземпляров. Всего эта иллюстрированная Библия издавалась до 1816 года»,— уточнила куратор выставки.

«Мы — город читающий, город умный, город интеллектуально насыщенный. И без книг здесь никто себя не мыслил ни тогда, ни сейчас»,— отметил на открытии выставки директор МИЕ, соавтор проекта Игорь Пушкарев. Открытие приурочено к двум событиям: юбилею Ночи музеев и XXX Всероссийскому библиотечному конгрессу.

Экспозиция будет работать до 19 июля.

София Паникова