Круизная навигация в Перми откроется на следующей неделе

Круизная навигация в Перми откроется 29 апреля, днем позже пассажирские суда будет принимать Чайковский. В начале мая начнут работу модульные причалы «Закамск», «Пермь I» и «Краснокамск». Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на краевое минтуризма.

В минтуризме отметили, что в навигации 2026 года появятся новые маршруты, такие как тур в Поморье, круиз «Мелодии Карелии», рейсы до Великого Новгорода и по Беломорканалу. Впервые начнет работу круиз до села Пожва с экскурсией в Кудымкар. Туроператор «Кама-Трэвел» предложит круизы в Казань, Петрозаводск, Астрахань, Ярославль, Волгоград, Нижний Новгород, Самару и Елабугу.

В 2026 году продолжатся субсидируемые рейсы, а также прогулочные маршруты на электрокатамаране «ЭкоходЪ 2» и теплоходах «Ягошиха», «Москва-210», «Москва-42» и «Алмаз».