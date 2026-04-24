Глава Ямала принял участие в комиссии Госсовета на тему культуры России

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в Москве принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ, которое было посвящено теме «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности», сообщили в правительстве региона.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

На заседании был дан старт подготовке к Госсовету, который будет посвящен теме сохранения историко-культурного наследия страны в 2026 году — в Год единства народов России. В мероприятии приняли участие секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, председатель комиссии Михаил Развожаев, министр культуры Ольга Любимова, представители администрации президента РФ, Совета Федерации и Госдумы, представители федеральных и региональных властей и другие.

По результатам предварительной работы комиссии был определен ряд ключевых направлений: сохранение объектов культурного наследия, малых городов, историко-документального и нематериального наследия народов России, исторической памяти. Дмитрий Артюхов отметил, что уникальность народных обрядов, обычаев, промыслов малых народов — одно из важных достояний страны, а их сохранение является вкладом в культурный суверенитет и национальную идентичность России.

«Когда на севере ненецкая семья передает ребенку искусство управления нартами, а на юге страны хранят казачьи обряды — это не противопоставление, а единая, многогранная культура великой державы. И наша общая задача — не унифицировать это богатство, а сохранить каждую грань. Для Ямала эта ответственность — особенная. У нас бережно хранят и передают новым поколениям традиции, язык, промыслы, отношение к природе и многовековую мудрость коренных малочисленных народов Севера: ненцев, народа ханты, селькупов»,— рассказал губернатор.

Ирина Пичурина