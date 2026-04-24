На Ставрополье спрос на антидепрессанты в 1 квартале 2026 года вырос на 16%

Жители Ставропольского края в первом квартале 2026 года купили 83,5 тыс. упаковок антидепрессантов — на 16% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда объем составил 71,9 тыс. упаковок, пишет РБК Кавказ со ссылкой на данные исследования DSM Group.

Средняя цена упаковки подскочила на 23% и достигла 815 руб., что подстегнуло денежный оборот до 68 млн руб. — рост на 43% год к году.

Лидеры продаж в регионе остаются неизменными: Ципралекс занял 9,3% рынка, Триттико — 8,8%, Дулоксента — 8,3%, Элицея — 7,2%, Феварин — 7,1%. Эти препараты доминируют благодаря доступности и доказанной эффективности, отмечают аналитики DSM Group. Общий рынок антидепрессантов в России в 2025 году взлетел на 24% до 22,3 млн упаковок на 20,5 млрд руб., что стало максимальной динамикой после 2022 года с его 42-процентным скачком в натуральном выражении.

Эксперты объясняют тренд изменением отношения россиян к ментальному здоровью на фоне усложняющейся социальной обстановки в стране: люди чаще обращаются к врачам при симптомах депрессии, а сами лекарства теряют стигму. Участники рынка прогнозируют сохранение роста — объем продаж превысит 30 млрд руб. в ближайшие годы. На Ставрополье этот подъем вписывается в общую динамику аптечного рынка: за первое полугодие 2025 года продажи всех препаратов достигли 15 млрд руб., прибавив 11,5% к январю-июню 2024-го.

Продажи антидепрессантов по стране растут седьмой год подряд, увеличившись в четыре раза с 2019 года (8,4 млн упаковок на 4,7 млрд руб.). В Ставропольском крае спрос подпитывают сезонные факторы — затяжная зима и стрессы от экономических перемен, — а также расширение назначений врачами. DSM Group подчеркивает: регион следует общероссийскому тренду, где антидепрессанты выходят в топ-категорий по динамике.

