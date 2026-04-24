В Шадринском округе в ДТП пострадали два ребенка

После опрокидывания автомобиля в Шадринском округе пострадали два ребенка-пассажира. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, ранним утром 23 апреля 36-летняя водитель Renault Sandero двигалась со стороны села Верхняя Полевая к Шадринску. Она не справилась с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в стойку дорожного знака, после чего опрокинулся. Травмы получили 11-летний мальчик и четырехлетняя девочка. Им назначено амбулаторное лечение. Пассажиры находились в детских креслах.

Виталина Ярховска