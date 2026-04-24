Гитару основателя Oasis из клипа на песню Wonderwall продали на аукционе

Акустическая гитара участника и автора песен британской рок-группы Oasis Ноэла Галлахера была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $96 тыс. Гитара появлялась в клипе на одну из самых популярных песен группы — Wonderwall.

Ноэл Галлахер с гитарой, проданной на аукционе

Фото: Gus Stewart / Redferns / Getty Images

Речь идет о гитаре Epiphone EJ-200, на которой Ноэл Галлахер играл во время записи альбома (What's the Story) Morning Glory? (1995). Помимо Wonderwall, гитара использовалась при создании песни Champagne Supernova. Эксперты оценивали инструмент в $60–80 тыс. По данным аукционного дома, гитара с автографом музыканта осталась в отличном состоянии и ранее хранилась в частной коллекции.

Как сообщает BBC, на этих же торгах, посвященных истории рока, за $38,4 тыс. был продан рукописный текст песни Don't Look Back in Anger.

Группа Oasis была основана в 1991 году братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами. После стремительной популярности альбомов Definitely Maybe и Morning Glory коллектив распался в 2009 году из-за конфликта между братьями. В 2024 году музыканты объявили о возвращении группы с туром Live'25.