Зарплатные ожидания в Челябинской области ниже предложения на 9 тыс. рублей

В первом квартале 2026 года зарплатные ожидания соискателей Челябинской области составляют 63,9 тыс. руб. При этом медианное предложение находится на уровне 73 тыс. руб. (+9,1 тыс. руб.), сообщает hh.ru.

По обоим показателям регион занимает предпоследнее место среди субъектов Уральского федерального округа. Выше всего зарплатные ожидания и предложения в Ямало-Ненецком (95 тыс. руб. и 121,3 тыс. руб. соответственно) и Ханты-Мансийском (78,3 тыс. руб. и 92,3 тыс. руб.) автономных округах, а также в Свердловской области (73,3 тыс. руб. и 79,9 тыс. руб.).

По спросу на персонал лидером среди субъектов УрФО является Свердловская область, на которую пришлось 43% всех вакансий в округе. Далее идут Челябинская (24%) и Тюменская (16%) области.

