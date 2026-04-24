В Дагестане задержан мужчина, напавший с ножом на врачей в Махачкале

В Дагестане следователи задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство двух врачей в Республиканской клинической больнице имени Вишневского в Махачкале, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство). Подозреваемый — 32летний житель села Аксай Хасавюртовского района, который напал на дежуривших врачей хирурга и травматолога в ночь на 23 апреля 2026 года.

По данным СК России по Республике Дагестан, мужчина нанес медикам не менее двух колоторезаных ранений в область лица и шеи. Один из пострадавших врачей — хирург — находится в реанимации после операции, его состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Второй пострадавший — травматолог — лечится в стационаре, его состояние характеризуют как средней степени тяжести. Обоим врачам сразу оказали медицинскую помощь, что, по версии следствия, не позволило подозреваемому довести преступный умысел до конца.

Нападавший был задержан на месте преступления, когда попытался скрыться из больницы. В обыске у него изъяли нож, которым он воспользовался при нападении. Подозреваемый отказался пройти добровольное медицинское освидетельствование, после чего у него взяли образцы крови для проверки на наличие алкоголя и наркотических веществ. Эта экспертиза поможет следствию установить, могло ли состояние опьянения повлиять на его поведение.

Следователи полагают, что нападение носило целенаправленный характер и не связано с какимилибо спорами о медицинской помощи. В правоохранительных ведомствах опровергли версию о том, что мужчина напал на врачей якобы изза смерти родственницы — ни матери, ни дочери у него не умерли в этой больнице. Вместе с тем в ходе допроса подозреваемый частично раскрыл свои мотивы, которые следствие пока не разглашает, но уже квалифицирует преступление как покушение именно на убийство.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения — следствие рассматривает вариант заключения под стражу.

Станислав Маслаков