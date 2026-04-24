Жительница Перми, фиктивно прописавшая иностранца, лишилась квартиры

Ленинский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы краевого центра, обвинявшейся в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, в 2025 году женщина фиктивно поставила на миграционный учет иностранца по месту пребывания в принадлежащей ей квартире. В действительности же иностранец там никогда не проживал, указанную жилплощадь женщина сдавала в аренду третьим лицам.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной наказание в виде штрафа. По ходатайству прокурора однокомнатная квартира осужденной конфискована в доход государства, поскольку была использована при совершении преступления.