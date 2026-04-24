В Челябинской области завели дела из-за нападений собак на людей
СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Причиной стали нападения собак на людей в Челябинске и Каслях, сообщает пресс-служба госоргана.
Информация об инцидентах появилась в социальных сетях. По данным жителей Челябинска, в микрорайоне «Академ Риверсайд» бездомные животные напали на прохожих. Пострадавшие обратились в медучреждение. Подобная ситуация произошла и в Каслях. В городе 22 апреля, как сообщают жители, стая собак напала на ребенка, ехавшего на велосипеде. Ему тоже понадобилась медицинская помощь. Отмечается, что в муниципалитете участились такие случаи.
На места направлены организации по отлову безнадзорных собак. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.