В Челябинской области завели дела из-за нападений собак на людей

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Причиной стали нападения собак на людей в Челябинске и Каслях, сообщает пресс-служба госоргана.

Информация об инцидентах появилась в социальных сетях. По данным жителей Челябинска, в микрорайоне «Академ Риверсайд» бездомные животные напали на прохожих. Пострадавшие обратились в медучреждение. Подобная ситуация произошла и в Каслях. В городе 22 апреля, как сообщают жители, стая собак напала на ребенка, ехавшего на велосипеде. Ему тоже понадобилась медицинская помощь. Отмечается, что в муниципалитете участились такие случаи.

На места направлены организации по отлову безнадзорных собак. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска