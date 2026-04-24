Умеренный холод сохранится на Среднем Урале в пятницу

В пятницу на территории Свердловской области сохранится умеренно-холодная воздушная масса, что исключает значительное потепление даже при прояснениях, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Теплый воздух находится на юго-востоке от Среднего Урала над Казахстаном и отделен атмосферным фронтом, идущим от Каспия до Западной Сибири. Вдоль этого фронта перемещаются волновые циклоны, и днем 24 апреля юго-западный циклон пройдет через Южный Урал в сторону Зауралья. Свердловская область останется к северу от траектории этого циклона, поэтому существенных осадков регион не получит.

В Екатеринбурге днем 24 апреля прогнозируется +9°..+11°, переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, южный, 3-8 м/с. В субботу, 25 апреля, ночью +1°, днем +11°, 26 апреля — ночью +3°, днем +9°. На выходных вероятны осадки. В понедельник дневная температура может подняться до +16°.

Ирина Пичурина