Telegraph: США блокируют расследование Британии о связи Мандельсона с Эпштейном

Минюст США блокирует британское расследование о связи бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона и американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает The Telegraph.

Для продвижения дела в Британии прокуратуре необходимы оригиналы документов, а не их копии. Министерство юстиции США настаивает на том, чтобы Скотленд-Ярд подал официальное ходатайство о взаимной правовой помощи, и только тогда ведомство согласится передать материалы, касающиеся Мандельсона. Этот процесс может занять не менее 18 месяцев и сильно затянет уголовное расследование в отношении экс-посла.

Американские чиновники отказались предоставлять потенциальные улики добровольно, несмотря на попытки комиссара полиции Лондона Марка Роули ускорить процесс. Ранее в этом году он лоббировал этот вопрос перед послом США в Великобритании Уорреном Стивенсом, а в марте лично посетил Вашингтон. Однако, по данным The Telegraph, эти просьбы были проигнорированы.

Питер Мандельсон был назначен послом США в январе 2025-го, а спустя семь месяцев его уволили — сразу после публикации Минюстом США файлов по делу Эпштейна. В феврале его арестовали по подозрению в злоупотреблении полномочиями на государственной службе. Его обвиняют в передаче Эпштейну секретной правительственной информации, включая детали финансовой помощи ЕС и планы по продаже государственных земель.