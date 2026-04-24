В Новосибирске осудят инженера за хищение бонусов фирмы через вредоносное ПО

Новосибирский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении сотрудника коммерческой организации, работавшего на посту главного инженера. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 3 ст. 159.6 УК РФ), неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и распространении вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, фигурант дела работал в организации, применяющей систему накопления и использования бонусов для покупки товаров и получения услуг у партнеров. При заключении трудового договора сотрудник фирмы обязался использовать конфиденциальную информацию компании только для выполнения должностных обязанностей.

Несмотря на это, считают правоохранители, злоумышленник создал программу, позволяющую модифицировать охраняемую информацию на сервере организации. Таким образом он начислял бонусы на свой личный счет. После этого работник фирмы подключился к внутренней сети организации и запустил свою программу. С декабря 2024-го по июнь 2025 года мошенник при помощи программы перевел себе 725 тыс. бонусов, которые использовал на оплату товаров, а также обменивал на рубли, говорится в сообщении ведомства.

Ущерб от его действий следствием оценивается в сумме более 496 тыс. руб.

