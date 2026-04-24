Медосмотры в 2025 году прошли 434,7 тыс. свердловчан

В Свердловской области в 2025 году периодические медицинские осмотры прошли 434,7 тыс. человек, что на 4,3 тыс. больше показателя 2024 года. Охват обследуемых составил 97,2% от общего числа подлежащих, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Согласно данным за 2025 год, среди впервые выявленных заболеваний лидируют патологии глаз и их придаточного аппарата — 16,6%. Второе место занимают болезни органов пищеварения с долей 16,2%, третье — заболевания эндокринной системы, нарушения обмена веществ и болезни системы кровообращения, составляющие 14,7%.

По итогам осмотров сотрудники получают рекомендации по профилактике заболеваний, включая профессиональные. При наличии медицинских показаний им назначают диспансерное наблюдение или санаторно-курортное лечение.

Периодические осмотры являются обязательной мерой профилактики, направленной на выявление факторов развития соматических и профессиональных болезней на ранних стадиях. Это позволяет предотвратить утрату трудоспособности.

Ирина Пичурина