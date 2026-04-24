Падел, но вставал

В Перми с начала года появились первые падел-центры. Эта разновидность тенниса стала настоящим трендом в РФ среди инвесторов, девелоперов и собственников коммерческой недвижимости. Пока в Перми планируется к строительству два специализированных корта и идет переоборудование под центр ракеточных видов спорта целого кинотеатра. Участники рынка считают, что емкость рынка Перми в падел-центрах — 30–50 кортов.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С начала года в Перми открылось уже два падел-центра. Оба комплекса разместились в приспособленных помещениях. В начале февраля был запущен Padel Dom в спорткомплексе «Матч-Арена» на ул. Героев Хасана, 105. В начале апреля в бывшем офисе «Треста №14» состоялось открытие «Время падела» (ул. Куйбышева, 82).

Центр «Время падела» располагает одним кортом; Padel Dom, как заявлено, четырьмя, включая один приватный (игра 1х1 без свидетелей).

Падел — один из наиболее динамично развивающихся видов спорта в РФ. Еще в 2022 году в стране было всего 14 кортов. Только в 2024 году в России уже было открыто около ста центров (половина из них в Москве). В 2025 году их стало 142. В соседнем от Перми Екатеринбурге, по данным сервиса 2GIS, уже работает девять комплексов. В 2025 году здесь открылась первая в стране специализированная арена для падела. В ней было оборудовано шесть панорамных кортов с искусственным покрытием, трибуны на 4,5 тыс. мест, тренажерный зал, раздевалки, медицинские кабинеты и зона восстановления с барокамерой. Летом 2026 года в Екатеринбурге планировалось также открыть десять открытых кортов возле парка «Зеленая роща». В начале года в стране появилась новая всероссийская любительская лига падела. Предполагается, что проект объединит игроков и клубы из разных регионов и позволит им соревноваться в рамках прозрачной системы.

Падел — ракеточный вид спорта. От большого тенниса падел отличают компактный корт, огражденный сеткой, особые ракетки, свободные правила подачи, а также командный формат игры.

«В отличие от тенниса, падел не требует серьезной физической подготовки,— говорит гендиректор «Орсо групп» и опытный игрок в теннис Михаил Бесфамильный.— Чтобы участвовать в соревнованиях по теннису, нужны годы тренировок. Падел интересный и динамичный вид спорта, а играть в него может практически каждый».

Пока же в Перми теннисных кортов значительно больше. По данным сервиса 2GIS, услуги тенниса оказывают восемь организаций. Стоимость аренды одного корта в падел-центре в Перми — 2,5–3,5 тыс. руб. в час, теннисного корта — 2 тыс. руб. в час.

В Перми об открытии первого центра падела стало известно в начале 2025 года. Бизнесмен Геннадий Кузнецов, гендиректор АО «Кортекс» — девелопера МФК «Москва» по ул. Пермской, 33, планировал развивать в Перми это спортивное направление, сообщал ранее «Новый компаньон». В его планах было строительство в столице Прикамья площадки для игры в падел. Параметры проекта не озвучивались. Сам бизнесмен отказался комментировать „Ъ — Городская среда“ планы в отношении этого проекта, сославшись на конфиденциальность.

Следующий падел-проект в Перми обещает стать более масштабным. Владелец помещений бывшего мультиплекса в ТЦ «Колизей-Синема» Александр Флегинский решил перепрофилировать кинозалы в центр ракеточных видов спорта. Площадь закрывшегося мультиплекса — 6,5 тыс. кв. м. На площадке разместятся пять кортов для падел-тенниса, залы для сквоша и бадминтона, а также большое количество столов для настольного тенниса. «Благодаря просторному помещению проект также будет включать современные фитнес-направления, пилатес и функциональные тренировки»,— рассказал гендиректор управляющей кинотеатром компании «Панорама» Станислав Мухутдинов. Сроки открытия центра пока не называются.

Первым специально построенным в Перми падел-центром должен стать анонсированный в конце 2025 года комплекс, который намерено реализовать на участке по бульвару Гагарина, 109а, в Мотовилихинском районе Перми ООО «Каскад-Групп». Проект по строительству многофункционального спортивного объекта для занятий падел-теннисом получил статус приоритетного инвестиционного. Объем инвестиций в проект составит 120 млн руб. В пространстве появятся четыре закрытых корта для игры в падел-теннис и крытые залы для настольного тенниса и спортивных занятий. Проект планируется реализовать до 2028 года.

Девелоперская компания «Орсо-групп» планирует построить двухэтажный спортивный комплекс: на первом этаже разместятся залы джиу-джитсу, на втором — два падел-корта. Комплекс возведут в центре Перми, рядом с ТРК «Семья», на участке по ул. Горького, 60. Проектируемая площадь центра составит 1,5 тыс. кв. м, сумма инвестиций превысит 100 млн руб.

Пермские инвесторы считают, что Перми еще далеко до насыщения падел-центрами. «В городах, где падел уже сильно развит (например, в Барселоне), там показатель один корт на 2–4 тыс. человек,— продолжает Станислав Мухутдинов.— Рынок в Перми находится в зачаточном состоянии. Даже если считать один корт на 20–30 тыс. человек, то нужно 35–50 кортов на город».

«Можно открыть еще три-четыре падел-центра, и заполняемость тоже будет. В том же Екатеринбурге клубов в разы больше, они открываются, есть спрос. Вход в эту игру очень легкий, человек уже с третьего занятия может начать участвовать в турнирах своего уровня. Поэтому будет хорошо, если еще несколько клубов откроются у нас в городе»,— говорит управляющий центром «Время падела» Артем Бобылев.

По данным консалтингового агентства Court Masters, открытие падел-центра в готовом помещении (склад, ангар, ТЦ) оценивается в сумму от 52 млн руб. «Идеальный сценарий — найти теплое помещение с офисной частью, которое можно переоборудовать под раздевалки, душевые и кафе. Главное преимущество такого формата — отсутствие капитальных вложений в строительство и возможность открытия в течение одного месяца»,— отмечают в компании.

Минимальная высота потолков для помещения должна быть 6 м. Оптимальное количество кортов в падел-центре — 3-4. «Чем больше кортов — тем удобнее проводить соревнования, можно приглашать больше игроков для участия в турнирах», — рассказывает господин Бобылев. Управляющий подчеркнул также, что с тренерами проблем нет. В падел-центре «Время падела» работают три тренера, которые прошли обучение в федерации падела России.

Среди основных статей расходов — ремонтные работы, закупка и монтаж кортов, инвентаря, ПО, камер, систем бронирования. Запуск одного корта на открытом воздухе эксперты оценивают от 7 млн руб., причем рекордный срок запуска такого проекта — всего шесть дней. Наконец, самый капиталоемкий, но и, по мнению Court Masters, самый выгодный формат на долгую перспективу — строительство центра «под себя» — с нужным количеством кортов, высотой потолков, инфраструктурой, парковкой и коммерческими зонами (кафе, студии, прокат, раздевалки). Не надо иметь дело со специфическими собственниками, и вы сможете выжать максимум из каждого квадратного метра, перечисляют плюсы консультанты. Ориентировочные затраты на центр из шести кортов агентство оценивает в сумму от 177 млн руб.

Количество затрат на открытие падел-центра зависит от количества кортов, площади помещения, раздевалок. «Например, в Екатеринбурге открытие одного центра с четырьмя кортами в арендованном помещении площадью 2 тыс. кв. м стоило около 25 млн руб.»,— отметил гос­подин Бобылев. Он подчеркнул, что если строить для падел-центра отдельное здание, инвестиции окупятся, но на это уйдет больше времени. «Сейчас стройка дорогая, 1 кв. м будет стоить 120–130 тыс. руб.»,— добавил Артем Бобылев.

Директор «Панорамы» Станислав Мухутдинов говорит, что срок окупаемости сильно зависит от первоначальных затрат на оснащение площадки и подготовку помещения. «Поэтому в разных случаях срок окупаемости будет сильно отличаться. Сама по себе стоимость корта не очень высокая, куда больше стоит подготовить помещение для его размещения».

По оценке Court Masters, один корт при средней 55%-ной загрузке способен приносить более 0,9–1 млнруб. в месяц. По мнению экспертов, срок окупаемости проекта может составлять от двух до трех с половиной лет, что делает падел-центр одним из самых эффективных спортивных бизнесов по возврату инвестиций.

Ирина Суханова, Юлия Духина