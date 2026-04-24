Забавы ради

По данным Минэкономразвития РФ и Росстата, только за первые два месяца текущего года число туристических поездок по России достигло 12 млн — рост к году более чем на 2%. В Прикамье по итогам прошлого года турпоток достиг 1,6 млн человек. Для дальнейшего развития турпотока необходимо развивать качественную рекреационную среду, убеждены эксперты. «Формирование качественной базы отдыха позволяет не только привлекать внешних туристов, оставляющих деньги в местной экономике, но и удерживать самих пермяков от оттока капитала в соседние города с более развитой индустрией развлечений»,— отметила управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.



В Перми заявлено несколько проектов строительства термальных комплексов, в том числе от инвесторов из Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Перми заявлено несколько проектов строительства термальных комплексов, в том числе от инвесторов из Казани

По словам гендиректора туристической фирмы «Валида» Елены Шперкиной, в условиях, когда путешествия за границу стали более сложными в финансовом и логистическом аспекте, значительный объем потребительского спроса переориентировался на внутренний сегмент. Рынок начал формировать предложение, отвечающее современным стандартам и запросам потребителя: отели с аквапарками, термальные комплексы, семейные локации. «Сейчас между регионами прослеживается серьезная конкуренция за наиболее качественную и привлекательную развлекательно-досуговую инфраструктуру,— говорит госпожа Шперкина.— В этом смысле Пермь не отстает от других субъектов и активно создает точки притяжения. За последнее время их появилось как минимум две — новый зоопарк и новая художественная галерея. В перспективе развития туристического пространства я бы вернулась к вопросу создания пешеходной улицы в Перми, на которой располагались бы рестораны, магазины и объекты креативной индустрии».

Кандидат социологических наук, доцент ПГНИУ Олег Лысенко отмечает, что у жителей регионов существует запрос не только на места для отдыха и коммуникации вне работы и дома, но и на пространства для саморазвития и просвещения. «Это может быть связано в том числе с некоторой нестабильностью в мире. Многие приходят к выводу, что в ситуации неопределенности лучше вкладываться здесь и сейчас, не откладывая впечатления и эмоции на потом. Рынок реагирует на эту потребность, предлагая новые объекты для отдыха и саморазвития, формируя так называемую экономику впечатлений»,— пояснил эксперт.

Бизнес впечатлений

Спрос на развлекательные услуги подтверждается статистическими данными за прошлый год. Согласно информации Пермьстата, в январе — декабре 2025 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) хозяйствующих субъектов в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений составил 110,7 млн руб. Это выше показателя предыдущего года на 37,6%. При этом прибыль таких организаций в годовом выражении выросла на 13,3%.

Ожидается, что 2026 год станет не менее результативным. Согласно прогнозам аналитиков холдинга «ON Медиа» (бывший «МТС Медиа») и агентства Onside, объем рынка офлайн-развлечений в Перми достигнет 2,1 млрд руб. Это 1,2% от совокупного объема рынка самых крупных городов страны (общий прогноз по России — 165 млрд руб.). Согласно данным специалистов, в столице Прикамья существует шанс формирования «уральского развлекательного кластера» совместно с Екатеринбургом и Челябинском, что положительно скажется на рынке развлекательных офлайн-форматов.

Олег Лысенко добавил, что развитие досугово-развлекательной программы города является своеобразным отголоском двух крупных для города событий: пермской культурной революции и 300-летнего юбилея Перми: «Бизнес поймал эту волну, и теперь ее эксплуатирует. Хотелось бы, чтобы в перспективе повторился эксперимент, по своему масштабу и атмосфере подобный фестивалю „Белые ночи“, однако в обозримом будущем это вряд ли произойдет. Для этого должна быть более свободная и раскрепощенная атмосфера доверия к инициативам разных категорий населения. Текущая же событийная повестка — более строгая».

Цвет настроения зеленый

Важнейшая составляющая рекреационно-туристического потенциала региона — его леса и парки. Пермь традиционно входит в число лидеров среди самых зеленых городов-миллионников России — на сентябрь 2025 года доля озелененных зон краевой столицы составила 35,9%. Активную работу по благоустройству городской среды и общественных пространств ведет администрация Перми. В частности, экологичный образ города формируется благодаря проекту «Зеленое кольцо». В рамках него в прошлом году было продолжено благоустройство долин рек Данилихи и Егошихи. В экопарках появились настилы, видеонаблюдение, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы.

Для создания дополнительных мест для прогулок и размеренного отдыха жителей на экологической тропе «Ботаническая» обустроено новое пространство. Теперь там есть уличная беседка, оборудован библиотечный модуль для буккроссинга — гости тропы могут обменяться книгами и провести время за чтением в окружении природы. В Орджоникидзевском районе обновлено место отдыха «Романовское поле», а в Черняевском лесу появились спортивные площадки. В 2026 году планируется построить и реконструировать еще несколько значимых для краевой столицы парков и скверов, в том числе в рамках инициативных проектов.

Завкафедрой лесоводства и ланд­шафтной архитектуры ПГАТУ, кандидат сельскохозяйственных наук Илюса Збруева (в 2014–2021 годах была главным садовником Перми) объясняет масштабную деятельность по строительству и реконструкции лесопарковых зон несколькими причинами. Первая из них связана с созданием единой градостроительной структуры Перми. По словам эксперта, природный потенциал становится главным атрибутом в формировании образа города, который продолжает «держать марку» одного из самых зеленых мегаполисов страны. Кроме этого, согласно генплану, в районах и микрорайонах города необходимо определенное количество парков, скверов и бульваров с удобной инфраструктурой для взрослых и детей. «К тому же ландшафт выступает своеобразным фактором привлечения туристов, а также воспитывает в пермяках экологичное и культурное отношение к природе и к месту, где они живут»,— говорит гос­пожа Збруева.

Один из масштабных парковых проектов на территории города сегодня — строительство «Архиерейского подворья» на месте старого зоо­парка по ул. Монастырской. Предполагается, что будущая памятная и прогулочная зона станет крупным историческим кластером для культурного досуга местных жителей и туристов. Сквер построят в две очереди: на первом этапе благоустроят западную часть территории с зонами тихого отдыха, «аромасадом», «зелеными комнатами» и яблоневым садом. Помимо этого там появятся малые архитектурные формы, а также ротонда и часовня.

Термальный всплеск

Кроме парковых зон в Перми анонсировано строительство нескольких развлекательных комплексов. Значительная часть из них — водно-развлекательные объекты, и почти все они реализуются в статусе приоритетных инвестиционных. Так, в мае 2025 года дочерняя структура группы «Баден Фэмили», управляющая термальными комплексами «Баден-Баден» в Екатеринбурге и других городах, инициировала проект термального курорта в столице Прикамья. Компания планирует возвести водно-оздоровительный комплекс с пляжной зоной, спортплощадками, термами, пунктами общепита, апарт-отелями и глэмпингом. Его предполагается разместить в Камской долине, на площади 33,8 га в районе городского пляжа. Общий размер инвестиций в проект составит 543 млн руб., завершить строительство комплекса предполагается в 2030 году. Кроме этого, ООО «Курорт „Курья“» пермского бизнесмена Ильи Сергеева планирует построить базу отдыха в микрорайоне Верхняя Курья. Согласно проекту, на участке площадью 7 га по ул. Ново-Гайвинской, 118, появятся 15 некапитальных средств размещения премиум-класса общей площадью 75 кв. м, спа-комплекс с банями, фитнесом и ресторан (по 125 кв. м каждый). Он будет реализован с 2026 по 2027 год. Общий объем инвестиций составит 100 млн руб.

Инвестировать в создание рекреационных и водно-развлекательных зон хотят и застройщики. Например, девелопер «Железно» в рамках реализации КРТ в Камской долине построит спортивно-оздоровительный комплекс с акватермальной зоной и новый картодром. ООО «Вейк парк — Парма», принадлежащее местному предпринимателю Владимиру Меледину, реализует проект термального комплекса в долине реки Мулянки. Кроме терм с двумя бассейнами и кафе там также появится зона с пирсом и трассами для вейкбординга. Территория будет доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, рядом с Мулянкой проект парка может реализовать Общероссийская общественная организация «Парки России» — в феврале этого года в Перми была зарегистрирована ее дочерняя структура ООО «Мулянка Парк».

В марте стало известно, что на участке площадью 3,6 га по Уинской улице может появиться еще один термальный комплекс. Его реализацией займется ООО «Пляж Пермь», принадлежащее предпринимателям из Казани — братьям Ильфату и Альберту Гильфановым. Им принадлежит строительная компания «Унистрой», которая занимается строительством пермских жилых комплексов «Причал» и «Уникум». Предполагается, что в термальном комплексе появятся бассейны, баня и сауны, купели и лаунж-зона. Объем инвестиций в проект может составить 1,3 млрд руб. По данным «Ъ — Городская среда», проект будет претендовать на статус приоритетного инвестиционного.

Как отмечает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова, рост интереса к формированию качественной туристической и рекреационной базы выступает сегодня одним из главных драйверов трансформации городского облика и повышения качества жизни. «Все это уже кардинально меняет имидж Перми, превращая ее из сугубо промышленного центра в современный город, комфортный для повседневной жизни и привлекательный для длительного досуга»,— говорит эксперт. По словам аналитиков, условно рекреационный кластер в Прикамье можно поделить на три основные составляющие. Кроме курортно-оздоровительных объектов в Перми популярны «зеленые» зоны, в которые входят парки и скверы, а также культурно-просветительские учреждения.

По мнению экспертов, в долго­срочной перспективе тенденция на создание и расширение рекреационных зон будет только усиливаться. Анастасия Владимирова считает, что внутренний туризм в стране прошел стадию «вынужденной альтернативы» и перешел к этапу системного развития. Конкуренция за туриста между регионами Урала и Поволжья будет при этом и дальше расти, что будет «неизбежно стимулировать пермский бизнес постоянно обновлять и расширять спектр предлагаемых услуг».

Анастасия Леонтьева