Пентагон разрабатывает новые планы ударов по Ирану на случай срыва перемирия

В Пентагоне готовят новые планы по уничтожению оборонного потенциала Ирана в Ормузском проливе на случай, если текущее соглашение о прекращении огня будет сорвано, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Если в первый месяц операции против Ирана авиация США била по целям в глубине иранской территории, то новый план предполагает удары по целям, расположенным вокруг стратегических водных путей — Ормузского пролива, южной части Персидского и Оманского заливов. Согласно планам, основными целями ударов должны будут стать быстроходные ударные катера, минные заградители и другие средства, с помощью которых Тегеран может блокировать морские коридоры.

Вместе с тем власти США рассматривают возможность ликвидации иранских военачальников и «противникав диалога» с Вашингтоном. Среди возможных целей упоминается главнокомандующий КСИР Ахмад Вахиди. Также рассматриваются удары по энергетической инфраструктуре, однако, заявляют собеседники CNN, это может обернуться «спорной эскалацией» конфликта.