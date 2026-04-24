Axios: КСИР установил новые мины в Ормузском проливе

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) возобновил минирование Ормузского пролива, сообщает Axios со ссылкой на источники. Американская разведка зафиксировала операцию Ирана и знает точное количество новых взрывных устройств в морском коридоре, заявили собеседники издания. Сколько мин появилось в проливе, они не уточнили.

Президент США Дональд Трамп уже получил отчет о действиях КСИР и отдал приказ ВМС США «без колебаний стрелять и уничтожать» любые иранские катера, замеченные за установкой мин, пишет Axios. Глава Белого дома также распорядился ускорить операцию по разминированию пролива.

КСИР использует для минирования небольшие катера типа Gashti размером с рыболовецкое судно, отмечает издание. Каждый такой катер может нести до четырех мин. США могут ответить на действия КСИР кораблями противоминной обороны USS Chief и USS Pioneer.

По данным The Washington Post, Пентагон считает, что на полное разминирование Ормузского пролива может уйти полгода. Кроме того, сделать это вряд ли получится до окончания войны против Ирана, сообщили представители оборонного ведомства на закрытом брифинге. Доклад Пентагона означает, что высокие цены на топливо будут сохраняться еще долгое время — и будут находиться на таком уровне даже после заключения мира с Ираном, писало издание.

Вечером 18 апреля Ормузский пролив вновь заблокировали силы КСИР после временного открытия, которое продлилось менее суток. Иран отозвал свое разрешение на проход торговых судов, ответив таким образом на сохранение морской блокады со стороны Вашингтона.