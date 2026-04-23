Суд взыскал с волгоградской компании 9,2 млн рублей за порчу почвы в Городище

Арбитражный суд Волгоградской области взыскал с ООО «ГСМ Сервис» 9,19 млн руб. в счет возмещения вреда, причиненного почве нефтепродуктами в рабочем поселке Городище. Такое решение было принято по иску Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

Фото: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

Согласно акту суда, в ходе совместной проверки с полицией Городищенского района на земельном участке компании площадью около 3,8 тыс. кв. м обнаружили заглубленную емкость, разливы нефтепродуктов и котлован, куда сбрасывали загрязненный грунт. Лабораторные исследования подтвердили превышение концентраций вредных веществ. Площадь загрязнения составила 754 кв. м.

Росприроднадзор направил обществу претензию с предложением возместить ущерб в добровольном порядке, однако компания этого не сделала. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил в полном объеме.

ООО «ГСМ Сервис» зарегистрировано в 2012 году в Городище Волгоградской области. Компания работает в сфере оптовой торговли топливом. Учреждают юрлицо Сергей Гринько и Алхаз Магомедов. Гендиректором значится Александр Павлов. Последняя бухгалтерская отчетность представлена за 2022 года: нулевые выручка и прибыль.

Нина Шевченко