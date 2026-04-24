Под Волгоградом главе района запросили шесть лет колонии за гибель чиновника

В Иловлинском районном суде 23 апреля прошли прения по делу главы района Ивана Геля. Его обвиняют с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщает V1.RU, прокурор запросил для чиновника шесть лет колонии общего режима с запретом работать на госдолжностях два года.

Уголовное дело возбудили после гибели начальника районного отдела ГО и ЧС Александра Переярина при тушении пожара на хуторе Стародонском в августе 2022 года. Еще трое подчиненных получили ожоги. По версии следствия, они исполняли поручение главы Иловлинского района Ивана Геля. При этом ликвидация огня не относилась к их компетенциям.

Сторона погибшего полностью согласна с обвинением. Однако адвокат господина Геля и представитель троих пострадавших настаивают на обратном: по их версии, трагедия стала результатом несчастного случая, а глава района невиновен. Защита просит оправдательного приговора.

Сам обвиняемый от выступления отказался. Следующее заседание назначено на 7 мая, где подсудимый скажет последнее слово. В этот же день может состояться оглашение приговора.

Нина Шевченко