Голосование за благоустройство стартовало в шести городах Пензенской области

Шесть городов Пензенской области участвуют в голосовании за благоустройство: Спасск, Городище, Белинский, Нижний Ломов, Никольск и Мокшан. В Спасске жители выбирают между Советской площадью с прогулочной зоной и парком «Борцам революции» с пешеходными и беговыми дорожками. В Городище — между центральной площадью с подсветкой и реставрацией памятника и стадионом «Юность» 2008 года, где требуется замена ограждения, поля и трибун. В Белинском предлагают заасфальтировать тротуары на двух улицах.

В Нижнем Ломове на выбор три объекта: Юбилейная арка с обновленным покрытием и освещением, сквер у кафе «Минутка» для спокойного отдыха и сквер у кафе «Астра» на въезде с трассы М-5. Жители Мокшана голосуют за площадь на ул. Советской с пешеходными зонами, клумбами и стендами либо за участок у музея Малышкина с ремонтом тротуара и новыми скамейками.

В Никольске предлагается четыре объекта: пешеходная зона на Куйбышева с асфальтовым тротуаром, сквер у школы искусств с научной площадкой, а также два сквера — на ул. Ленина, 127 и на ул. Белинского — с обновлением дорожек, клумбами и малыми архитектурными формами. Голосование продлится до 12 июня.

Нина Шевченко