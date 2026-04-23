Константин Малофеев получил «Недра» Оренбуржья

ООО «Империя 19-31», бенефициаром которого является председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев, стало собственником оренбургского нефтедобывающего предприятия ООО «Недра-К». С 2010 года эта компания либо через ООО «Альфа-2», либо напрямую принадлежала бывшему министру природных ресурсов региона Михаилу Коннову. Судя по открытым источникам, «Недра-К» — первый актив Константина Малафеева в нефтяной промышленности. По мнению экспертов, компания может иметь лицензии на перспективные участки недр, разработка которых требует гораздо больших инвестиций, чем у нее есть. Кроме того, эксперты считают, что сделка является только началом экспансии Константина Малофеева в регион.

Подмосковное ООО «Империя 19-31», согласно данным «СПАРК-Интерфакса», стало собственником 100% уставного капитала ООО «Недра-К». Бенефициаром компании через ряд структур ГК «Царьград» является Константин Малофеев, должность генерального директора «Империи 19-31» занимает Роман Нечипорук. Основной вид деятельности организации — управление недвижимостью. Финансовые результаты компании в системе «СПАРК-Интерфакс» не опубликованы.

Оренбургское ООО «Недра-К» с 2010 года и до недавнего времени либо через ООО «Альфа-2», либо напрямую принадлежало бывшему министру природных ресурсов региона, меценату и почетному жителю Оренбурга Михаилу Коннову, ушедшему с поста министра в 2009 году.

Михаил Коннов родился 5 ноября 1946 года в Оренбурге. Выпускник строительного факультета Куйбышевского инженерно-строительного института. Работал старшим архитектором Московского института проектирования предприятий машиностроительной промышленности в Оренбурге. В 1975 году стал главным инженером СУ-6 треста крупнопанельного домостроения, в 1976 году — начальником СУ-6 этого же треста. В 1988 году был избран заместителем председателя Оренбургского облисполкома. В 1991 году занял должность замглавы администрации области по экономическим реформам, через год стал еще и председателем комитета по управлению государственным имуществом Оренбургской области. В феврале 2003 года занял пост замглавы администрации области — председателя комитета по управлению государственным имуществом и природными ресурсами Оренбургской области. В 2005 году Михаил Коннов стал зампредом правительства — министром природных ресурсов Оренбургской области. Звание почетного гражданина Оренбурга Михаилу Коннову присвоено в 2024 году.

Выручка ООО «Недра-К» в 2025 году, по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 3,8 млрд руб., прибыль — 256 млн руб. Несколько предыдущих лет финансовые показатели компании были лучше. Так, в 2023 и 2024 годах выручка превышала 4 млрд руб. В 2023 году предприятие получило полмиллиарда рублей чистой прибыли, такая же прибыль у компании была в 2021 году. В 2024 году чистая прибыль ООО «Недра-К» была 382 млн руб.

Общество является единственным собственником ООО «Горизонт», специализирующегося на разработке гравийных и песчаных карьеров, застройщиков ООО «Южуралсервис» и «Стройинвест», ООО «Русский молот» и ООО «Новь». Выручка наиболее крупной дочерней компании — «Горизонт» — в 2025 году превысила 435 млн руб., однако компания получила убыток в размере 143 млн руб. Еще несколькими организациями «Недра-К» владеют в паре с Михаилом Конновым: ООО «Сервисно-транспортная компания», ООО «Люкс отель» и ООО «Раевское».

Оренбургские «Недра-К» — первая и единственная компания Константина Малофеева в нефтяной отрасли. Согласно данным из открытых источников, крупнейшим активом бизнесмена является медиахолдинг «Царьград». В прошлом он лично владел пакетом акций «Ростелекома», но потом продал его дочерней компании. Бизнесмен находится под санкциями США, Канады и европейских стран.

Согласно исследованию Оренбургского государственного университета 2024 года, в Оренбургской области добывается около 4 % нефти от всей добычи нефти в России. Запасы нефти составляют около 470 млн тонн. В 2023 году «Газпром нефть» открыла новое крупное месторождение в Ташлинском районе региона. При бурении поисково-оценочной скважины на Солнечном лицензионном участке компания получила фонтанный приток нефти дебитом свыше 490 куб. м в сутки. Геологические запасы месторождения составляют 53 млн тонн.

По словам эксперта в сфере промышленности Леонида Хазанова, поскольку «Недра-К» добывают еще и другие полезные ископаемые, «они уже сейчас могут иметь лицензию на перспективные участки недр, разработка которых требует гораздо больших инвестиций, чем есть у компании».

«И Константин Малофеев, который, судя по всему, решил диверсифицировать свой бизнес, может такие инвестиции предоставить. В целом, Оренбургская область, несмотря на то что является довольно старым нефтедобывающим регионом, до конца детально не изучена. Обнаружение „Газпромом“ нового месторождения в 2023 году это подтверждает. Предположу, что подобная сделка будет для Константина Малофеева не последней в Оренбуржье», — говорит Леонид Хазанов.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, покупка нефтедобывающей компании в Оренбурге связана с тем, что после западных санкций Константину Малофееву приходится искать активы, которые можно полностью контролировать внутри страны. Сумму сделки эксперт оценил в размере до 3,5 млрд руб.

«Недра-К» выглядят в этом ключе вполне резонным выбором. Новых капитальных затрат почти не требуется. Финансовый профиль таких предприятий вполне понятен: EBITDA 9–12 тыс. руб. на тонну, то есть 0,8–1,2 млрд руб. в год. Сделки с аналогичными активами обычно заключаются с 2,5–4-кратным мультипликатором EBITDA. То есть сделку без учета вполне возможного дисконта можно оценить в 2–3,5 млрд руб. Такую сумму можно отбить за 3–4 года даже без прироста добычи. Дальнейший сценарий очевиден: удерживая текущую добычу, актив генерирует 6–7 млрд руб. годовой выручки при нефти $60–70/баррель. Параллельно Малофеев может начать «скупку по соседству», объединяя мелких недропользователей Поволжья в одну структуру», — считает Илья Жарский.

Сабрина Самедова