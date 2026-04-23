Ремонт памятника архитектуры в Мокшане завершат к середине 2026 года
В Мокшане утверждены сроки ремонта объекта культурного наследия — жилого дома купца Быстренина на ул. Советской, 25. Министерство по охране памятников Пензенской области сообщило, что разрешение на проведение работ уже выдано.
Фото: Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области
Подрядчику предстоит отремонтировать кровлю, карнизный пояс и декоративные аттики здания. По информации ведомства, все работы должны быть завершены к 31 июля 2026 года.
Здание построено в первой половине XIX века купцом Быстрениным. В 1907 году его внук, писатель-публицист Владимир Быстренин, передал особняк под частную гимназию. Объект поставлен на госохрану решением облисполкома от 1 декабря 1988 года.