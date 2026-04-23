Депутаты поспорили о сходстве фонда капремонта ХМАО с финансовой пирамидой

Действия Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) по использованию средств жителей одного объекта для проведения работ на другом «напоминают финансовые пирамиды 90-ых», заявил на заседании думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) депутат Артем Аминов (КПРФ). Коммунист высказался на рассмотрении вопроса о приведении окружного закона об организации проведения капремонта общего имущества в МКД в соответствие с федеральным законом.

Директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО Матвей Каров пояснил, что одним из ключевых изменений стало исключение ограничения в части «невозможности заимствования денежных средств для финансирования работ по капремонту общего имущества МКД, расположенных на территории разных муниципальных образований» Югры. Чиновник подчеркнули, что поправки носят «социально ориентированный характер и направлены на улучшение жизни граждан».

Артем Аминов отметил, что у жителей отсутствуют гарантии, что к моменту проведения капремонта в их доме фонд будем иметь необходимые средства. По словам депутата, собираемость взносов фонда за 2024 год составила 95,5%, однако средства «не сказать, что используются эффективно».

Коммунист подчеркнул, что в том же 2024 году в ходе актуализации плана по капремонту исключили 63 дома. В частности, по девяти перенесли сроки из-за отказа собственников предоставить доступ в квартиры, по 46 — из-за отсутствия заявок от подрядчиков, по пяти — из-за расторжения договора подряда, по одному — из-за обжалования решения арбитражного суда, по двум — из-за решения комиссии по установлению необходимости проведения капремонта.

«Жильцы, видя такое качество управления, начинают задумываться о переходе на специальные счета, что приводит к сокращению средств в фонде. При выходе дома из общего котла фонд обязан в течение года вернуть все собранные деньги, что создает кассовые разрывы и подрывает устойчивость всей модели»,— пояснил господин Аминов, добавив, что на спецсчета в 2024 году перешли 22 МКД. По его словам, фонд выплатил им 181,5 млн руб., в 2023-м году другим МКД — 157 млн руб. «Имеет место тенденция», — предостерег депутат, подчеркнув, что будет голосовать против законопроекта.

Лидер фракции ЛДПР Виктор Сысун заявил, что не видит в фонде механизм финансовой пирамиды, однако не исключил риск нехватки средств в нем из-за использования средств одних МКД на ремонт других в разных муниципалитетах ХМАО и при спаде собираемости средств, которая на сегодня составляет 102%. «Соглашусь с тем, что, есть мнение, что пенсионный фонд — это самая большая финансовая пирамида, в которой платят все, а получают пенсию только выжившие. Вот не надо превращать фонд капремонта в такую же ситуацию, когда мы переводим средства из одних муниципалитетов на ремонт в другие муниципалитеты. Здесь действительно возникает тот риск, что денежные средства потом могут не накопиться»,— признал либерал-демократ, добавив, что депутаты фракции воздержаться от голосования.

Депутат Михаил Селюков (ЛДПР) отметил, что власти должны популяризировать спецсчета среди югорчан, чтобы «вовлекать жителей в управление МКД». «Люди за своей собственностью не хотят следить, должен это сделать директор департамента, мэр, губернатор, депутаты, все, кто угодно, только не сами жители. Если они будут переходить на спецсчета и следить за своим домом, будет в целом порядка гораздо больше, и качество жизни увеличится и улучшится»,— заверил либерал-демократ.

Руководитель фракции «Партии пенсионеров» Владимир Зиновьев подчеркнул, что количество жалоб от югорчан на качество работы фонда капремонта «снижается за последние несколько лет». «Это уже показывает позитивную динамику в работе фонда и профильного департамента»,— отметил депутат.

По итогам обсуждения за принятие законопроекта во втором, окончательном чтении выступили 28 депутатов, четверо — против, двое — воздержались, четверо — не голосовали.

Василий Алексеев