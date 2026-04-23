Чем известен спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф

23 апреля израильские СМИ сообщили о выходе из переговорной команды Ирана спикера парламента страны Мохаммад-Багера Галибафа. Это произошло из-за вмешательства Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Чем известен чиновник — в справке “Ъ”.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Мохаммад-Багер Галибаф родился 23 августа 1961 года в городе Торкабе на северо-востоке Ирана. Имеет степени бакалавра и магистра по антропогеографии, а также докторскую степень по политической географии.

В начале 1980-х стал командиром дивизии КСИР во время ирано-иракской войны. К концу десятилетия назначен заместителем командующего силами сопротивления «Басидж» КСИР. В 1996 году получил звание генерал-майора.

С 1994 по 1997 год возглавлял главное инженерное подразделение КСИР «Хатам аль-Анбия».

С 1997 по 2000 год возглавлял ВКС КСИР.

В 1999 году в период студенческих протестов в Иране 24 командира КСИР направили письмо президенту-реформатору Мохаммаду Хатами, в котором призывали последнего к подавлению протестов. Одним из авторов письма был господин Галибаф.

После подавления протестов назначен главой иранской полиции. Участвовал в подавлении новых протестов в 2003 году и репрессиях против активистов, журналистов и интеллектуалов.

В 2005 году покинул все посты в силовых ведомствах, чтобы баллотироваться на пост президента Ирана. В первом туре занял 4-е место с 14,5% голосов (4 млн человек). Президентом страны тогда стал Махмуд Ахмадинежад, ранее занимавший пост мэра Тегерана. В том же 2005 году городской совет столицы избрал градоначальником господина Галибафа.

На выборах президента 2013 года Мохаммад-Багер Галибаф занял уже 2-е место с 16,55% голосов (6 млн человек) и уступил в первом туре Хасану Роухани. В сентябре того же года был переизбран мэром Тегерана, но уже на прямых выборах, на которых набрал 51,6% голосов. Журналисты и муниципальные чиновники неоднократно обвиняли его в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. В 2016 году депутаты Меджлиса (парламента) инициировали расследования в отношении господина Галибафа, но оно не набрало необходимого кворума.

После победы в 2020 году радикальных консерваторов на выборах в Меджлис господин Галибаф был избран его спикером. Во время массовых протестов на рубеже 2025–2026 годов высказывался за подавление протестов и предостерегал от вмешательства во внутреннюю политику Ирана США, Израиль и их союзников. После начала войны и убийства рахбара Али Хаменеи 28 февраля 2026 года поддерживаемый командованием КСИР господин Галибаф стал неформальным соправителем Ирана наряду с секретарем Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани (убит 17 марта).