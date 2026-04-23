Власти Югры убрали из меню пришкольных детских лагерей мороженое и икру

Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) устранил все нарушения в работе, на которое ранее указала счетная палата региона, рассказал глава ведомства Алексей Дренин на заседании окружной думы. Он заверил депутатов, что среди всех нарушений наиболее серьезными были только несколько, одно из которых заключалось в закупке ряда несоответствующих СанПиН «продуктов питания». «В нескольких пришкольных лагерях детям дали мороженое и бутерброды с красной икрой. Больше это, безусловно, не повторится»,— подчеркнул господин Дренин.

По словам чиновника, 90% выявленных нарушений носили «нормативный характер». «Департаментом образования устранены все замечания, несколько из них на первый взгляд кажутся серьезными, но за всеми формулировками стоят конкретные случаи»,— отметил Алексей Дренин.

