СвЖД в два раза увеличит число поездов между Нижневартовском и Сургутом

С 1 мая между Нижневартовском и Сургутом начнет курсировать вторая пара пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Новые составы будут ходить ежедневно. Поезд №6095 будет отправляться из Нижневартовска в 07:10 и прибывать в Сургут в 12:10. В обратном направлении поезд №6096 отправится из Сургута в 18:29 и прибудет в Нижневартовск в 23:09. Маршрут включает остановки на станциях Нижневартовск-2, Зеленый Лог, Лангепасовский, Чумпас, Вач-Ягун, Сурмятин, Озеро Клюквенное, Почекуйка и других.

Стоимость проезда от Нижневартовска до Сургута составит 434 руб. При этом на маршруте действуют все льготные тарифы.

Полина Бабинцева