Суд отменил арест бывшему директору торгового дома «Башспирта»

Советский районный суд Уфы по ходатайству следователя СКР изменил меру пресечения бывшему директору торгового дома «Башспирт» Александру Компанченко с ареста на запрет определенных действий, сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

«В обоснование своего ходатайства следователь указал, что в настоящее время в полном объёме проведены все следственные и процессуальные действия, направленные на проверку причастности обвиняемого к преступной деятельности организованной группы. Получены достаточные доказательства по уголовному делу»,— указано в пресс-релизе.

В марте 2025 года Кировский райсуд Уфы признал Александра Компанченко, а также бывшего генерального директора «Башспирта» Рауфа Нугуманова и бизнесмена Артура Хазигалеева виновными в причинении ущерба компании путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Рауф Нугуманов и Артур Хазигалеев были приговорены к пяти и четырем годам условно соответственно с испытательным сроком на три и два года. Александр Компанченко — к 4,5 года колонии-поселения. В июле Верховный суд Башкирии сократил срок наказания для господ Хазигалеева и Нугуманова на три месяца, а приговор Александру Компанченко был оставлен без изменений.

В конце декабря Шестой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство гособвинения, отменил приговоры и вернул уголовное дело на дополнительное расследование.

Олег Вахитов