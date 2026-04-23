Пьяный участник смертельного ДТП в Стрельне получил шесть лет колонии

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга признал местного жителя Алексея Чоботарского виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек (ч. 6 ст. 264 УК РФ). С учетом позиции гособвинителя ему назначено шесть лет в ИК общего режима, сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

В начале октября 2024 года Чоботарский, находясь за рулем BMW X5 в состоянии алкогольного опьянения, двигался по левой полосе шоссе в Стрельне от улицы Фронтовой в сторону Гоголя. Приближаясь к нерегулируемому Т-образному перекрестку, он выехал на него и врезался в машину такси марки Volkswagen Polo, а после — в Nissan Note 1.6 AT Tekna. Таксист и его пассажирка скончались на месте.

Чоботарский был лишен права управления транспортными средствами на три года. Также удовлетворены гражданские иски родственников погибших — с осужденного взыскано 9,7 млн рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.

