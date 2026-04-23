«Артек» принял первых детей из подтопленных районов Дагестана

Международный детский центр (МДЦ) «Артек» принял детей из пострадавших от наводнения районов Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В начале апреля министр просвещения Сергей Кравцов поручил выделить для школьников из подтопленных районов Дагестана 170 путевок в центры «Артек», «Орленок» и «Смена». «В "Артеке" проходит четвертая смена "Солнечные ветры вселенной", участниками которой стали 80 школьников из пострадавших от паводков районов Дагестана. Ребята находятся в детском лагере "Лазурный" и принимают участие во всех событиях артековской жизни. На следующую смену по спецквоте ожидается еще 50 подростков»,— уточнили в пресс-службе МДЦ.

По словам представителей организации, одним из центральных событий смены стал фестиваль высоких технологий «"Артек"—Земля—Космос», объединивший науку, творчество и профориентацию. На фестивальных площадках юные дагестанцы смогли попробовать себя в роли инженеров, программистов и исследователей.

5 апреля, вскоре после начала паводков, в Дербентском районе Дагестана прорвало Геджухское водохранилище. Всего из-за наводнений в регионе погибли шесть человек, пострадали более 15 тыс. жителей.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Фотогалерея

«Артековец сегодня — артековец всегда»

Впервые идея создания детского лагеря в Крыму появилась в 1924 году у председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева — он мечтал создать «лечебный лагерь», где в короткие сроки можно было бы поправить здоровье детей. Соловьев объездил множество мест на побережье, и урочище Артек в поселке Гурзуф удовлетворило всем его требованиям. Год спустя лагерь-санаторий «Артек» открыл свою первую смену (на фото)

Фото: Автор неизвестен

В первый год своего существования «Артек» принял 320 детей, которых размещали в брезентовых палатках у моря. В 1925 году лагерь состоял из четырех жилых палаток, изолятора, столовой под тентом, клуба-библиотеки, под который была отведена лучшая комната потемкинского дома (в начале XIX века в урочище находилось имение Потемкиных). У моря была разбита физкультурная площадка, там же зажигались первые артековские костры

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1927 году в «Артеке» была введена штатная должность вожатого отряда. Педагоги вели занятия по краеведению и естествознанию, организовывали экскурсии, проводили лекции — на образовательную работу с детьми отводилось 2-3 часа в день. Кроме того, в распорядок дня артековцев входил обязательный труд — уборка парка или пляжа, помощь расположенному по соседству хозяйству&lt;br> На фото: советский писатель Аркадий Гайдар во время посещения «Артека»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В первые годы существования в «Артеке» не было собственного транспорта — из-за этого практически не проводилось экскурсий за пределы лагеря

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В «Артеке» принимали и зарубежных гостей: в 1920-е годы в лагере отдыхали дети и взрослые из Германии, Дании, Норвегии, Польши, Франции, Швеции, а в 1937 году на все лето приезжали дети из охваченной гражданской войной Испании

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Постепенно «Артек» из летнего лагеря превратился в постоянный лагерь-санаторий, палатки сменились домиками, а территория увеличилась — в «Артеке» появились «Верхний» и «Нижний» лагерь, «Суук-Су» (бывший дом отдыха ВЦИК СССР), «15-ая дача». Популярность лагеря к этому времени вышла далеко за пределы страны&lt;br> На фото: космонавты Юрий Гагарин (справа) и Герман Титов на встрече с пионерами в «Артеке»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В каждом из лагерей «Артека» — «Верхнем», «Нижнем», «Суук-Су», «15-й даче» — появилась своя линейка, флаг, старший вожатый

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Большое внимание в «Артеке» уделялось активному досугу — ребят учили плавать, грести, кататься на велосипеде, составлять гербарии, делать модели самолетов и аэропланов. Кроме того, каждый отряд брал на себя организацию одного из коллективных мероприятий — конкурса на лучшую газету, спортивного состязания, творческого вечера

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В годы войны «Артек» был эвакуирован в Сталинград, а затем в алтайский курортный поселок Белокуриху, где дети с вожатыми, врачом и начальником лагеря жили по артековским законам, помогали семьям фронтовиков, раненым, собирали металлолом на строительство танков и самолетов. Эту «смену» позже назвали самой длинной в истории лагеря — она длилась 3,5 года. Сам «Артек» освободили 15 апреля 1944 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В советские времена поездка в «Артек» считалась престижной наградой. Путевку могли получить самые лучшие из пионеров по многочисленным показателям. В период с 1925 по 1969 годы в «Артеке» побывали 300 тыс. детей, в том числе — из 17 зарубежных стран

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В послевоенный «Артек» приезжало все больше и больше зарубежных делегаций, знаменитых политиков, деятелей культуры и спорта. Так, в разные годы почетными гостями лагеря были Леонид Брежнев, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди, Хо Ши Мин, Лев Яшин, Лидия Скобликова, Лев Таль и многие другие&lt;br> На фото: олимпийский чемпион по боксу Вячеслав Лемешев в «Артеке»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1960-е годы в «Артеке» была проведена реконструкция по проекту архитектора Анатолия Полянского. В лагере было построено 150 зданий, три медицинских центра, школа, киностудия «Артекфильм», три бассейна, стадион на 7 тыс. мест и детские площадки

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1960-е годы в лагере также появились международные смены и связанные с этим новые традиции: эстафеты дружбы, национальные дни стран, интернациональные воскресники, розыгрыш «Кубка континентов» по спортивным играм, вечера национальных игр и танцев, встречи по интересам

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

С появлением международных смен в «Артеке» начали проходить Международные детские спортивные игры «Дружба» с участием юных спортсменов из разных стран мира&lt;br> На фото: вид на пионерский лагерь «Горный» в «Артеке»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Удачное расположение, а также близость Ялтинского филиала киностудии имени Горького сделали «Артек» популярной киноплощадкой: здесь снимались такие фильмы, как «В поисках капитана Гранта», «Одиссея капитана Блада», «Сердца трех», «Туманность Андромеды», эпизоды из «Белого пуделя», «Десяти негритят»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Первым главой советского правительства, посетившим «Артек», был Вячеслав Молотов в 1934 году. В 1979 году в лагере побывал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (на фото)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1983 году почетным гостем «Артека» стала американская школьница Саманта Смит (на фото вторая слева), приехавшая в СССР по приглашению Юрия Андропова. Саманта жила в одном из корпусов лагеря «Морской», носила артековскую форму, участвовала во всех мероприятиях лагеря. Девочке так понравилось в «Артеке», что она хотела сюда вернуться, но 25 августа 1985 года Саманта Смит погибла в авиакатастрофе

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В советские времена «Артек» был настолько популярен, что в СССР открывались похожие, хотя и не такие знаменитые, лагеря: «Орленок» в Краснодарском крае, «Молодая гвардия» в Одесской области, «Зубренок» в Минской области и многие другие&lt;br> На фото: лагерь «Армянский Артек» в Ванадзорском ущелье в Армении

Фото: Александр Награльян / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

После распада СССР «Артек» принадлежал Украине и назывался Международным детским центром. В последние годы своего существования лагерь перестал быть круглогодичным, при этом заметно снизилась его наполняемость в летний сезон. В январе 2009 года «Артек» впервые за свою историю временно прекратил работу из-за проблем с финансированием. В марте 2014 года «Артек» был переведен на баланс Крымы

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 2000 году, во время празднования 75-летия «Артека», была торжественно вскрыта капсула с посланием пионеров-артековцев 1960 годов, которая все это время хранилась на Костровой площади лагеря. В своем «письме будущего» пионеры предполагали, что в 2000 году все народы Земли будут жить в мире, летать на Луну, а в «Артеке» будет свой космодром

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В честь Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» были названы: улицы в Москве, Воронеже, Донецке, Днепропетровскe, Гурзуфе, малая планета, модель детского радиоприемника, шоколадные вафли, пшеничная крупа, кинотеатры, траулер Мурманского морского пароходства, танкер Дальневосточного морского пароходства, армейская мобильная радиостанция Р-166 на шасси КамАЗ, детская мебель и другие объекты и предметы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Длина береговой линии лагеря составляет 7 км, а общая площадь территории, включая все подсобные хозяйства и заповедные участки,— 208 га

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

С осени 2014 года началась глобальная реконструкция детского центра. В настоящее время реконструировано девять детских лагерей: «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Морской», «Озерный», «Полевой», «Речной», «Хрустальный» и «Янтарный»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

«Артек» получил статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. На его территории работает школа на 1,2 тыс. мест, в которой в 2021 году был открыт атомкласс

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

На территории международного детского центра ведется строительство лагеря «Солнечный» (на фото) вместимостью 1 тыс. мест, который предполагается открыть в 2024-2025 годах. Он должен стать местом применения новых образовательных технологий и прототипом новой школы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В июне 2017 года лагерь посетил президент РФ Владимир Путин. «Я знаю, что вас здесь учат главному — учат дружить. И я вас призываю именно к этому. Откуда бы ни приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что это ваши друзья»,— сказал он детям

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сейчас «Артек» работает круглогодично. В каждую летнюю смену он принимает более 3 тыс. детей, в зимнюю — более 1,5 тыс. В образовательном процессе задействованы 100 учителей и 500 вожатых

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

