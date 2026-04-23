Под санкции ЕС попала владелица компании, управляющей «Нижфармом»

Анна Залогина, владелица и гендиректор российской фармкомпании «Фармирус», попала под очередные санкции, принятые Евросоюзом 23 апреля в отношении широкого круга лиц и компаний из РФ. В марте 2025 года президент России Владимир Путин передал в управление «Фармирусу» компанию «Нижфарм» — бывшую российскую «дочку» немецкой Stada.

«Как руководитель и учредитель ООО "Фармирус", Анна Залогина, таким образом, получила выгоду от принудительной передачи контроля... над субъектом, ранее принадлежавшим или контролируемым субъектами, созданными в Евросоюзе, без согласия субъектов союза, которые ранее владели или контролировали их»,— говорится в документе ЕС.

«Нижфарм» был дочерней структурой немецкой Stada до ноября 2023 года. Тогда Stada выделила этот бизнес из группы «с целью придать ему больше самостоятельности», поясняли в компании. Однако в марте прошлого года, когда «Нижфарм» перевели во временное управление, компания принадлежала люксембургской Nidda Lynx, связанной с Stada Arzneimittel AG.

«Фармирус» создан в 2020 году Анной Залогиной. Из открытых источников известно, что она долгое время работала в структурах «Р-Фарма», одного из крупнейших поставщиков в рамках госзаказа. Эта компания создана Алексеем Репиком, возглавляющим сейчас общественную организацию «Деловая Россия».

Согласно СПАРК, по итогам 2025 года выручка «Фармируса» выросла на треть, до 1,5 млрд руб., а чистая прибыль — более чем втрое, до 60 млн руб. «Нижфарм» о своих финансовых показателях не отчитывается с 2020 года.

В портфеле «Нижфарма» более ста брендов, востребованных на российском фармрынке, в частности «Аквалор», «Снуп», «Кардиомагнил». По итогам 2025 года стоимостный объем продаж у «Нижфарма» достиг 63 млрд руб., увеличившись на 5,5% год к году, следует из данных DSM Group. Компания, как и годом ранее, заняла второе место среди фармпроизводителей по этому показателю. Ее доля на рынке составила 3,5%.

