К игрушкам чалится иск

С банкротством может столкнуться «Кораблик-Р», основное юрлицо сети детских товаров «Кораблик», закрывшей все свои магазины в 2024 году и открывшей часть из них под другим брендом. Раньше структура ритейлера уже была ответчиком по более чем 40 заявлениям кредиторов, но производство было прекращено из-за недостатка средств у компании. Подача новых заявлений в такой ситуации не лишена смысла, считают юристы: так кредитор может получить право оспорить сделки и вернуть в конкурсную массу активы, принадлежащие уже другим компаниям.

О намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Кораблик-Р», основного юрлица ритейлера «Кораблик», заявил один из кредиторов сети — ЗАО «Крок Инкорпорейтед», структура IT-компании «Крок». Обе компании на запрос “Ъ” не ответили.

Сеть детских товаров «Кораблик» была основана в 2000 году Алексеем Зуевым. В 2023 году доля в 5% была куплена владельцем дистрибутора игрушек МТК «Алиса», но через месяц ООО «Кербин», связанное с фондом A&NN Investments, управляющим активами Александра Мамута, получило 5% в ООО «Кораблик-Р», остальное было и остается у АО «Кораблик» (бенефициары не раскрываются, сейчас оно ликвидировано).

«Кораблик» давно испытывал финансовые трудности, сократив выручку с 13,2 млрд руб. в 2019 году до 1 млрд руб. в 2023 году. Тогда же компания была ответчиком по 70 искам на общую сумму более 359 млн руб.

С 2024 года «Кораблик» прекратил развивать розничные магазины под этим брендом. Тогда же исполнительный директор фонда A&NN Надежда Ермакова сообщала о планах открыть точки в новой концепции (см. “Ъ” от 31 июля 2024 года). В том же году компания «Кербин», связанная с «Корабликом», подала заявки на регистрацию товарных знаков Toyspro и «Тойспро». Сейчас работают 11 магазинов этой сети, следует из данных сайта компании: семь — в Москве, по одному — в Подмосковье и Сочи.

Ранее «Кораблик» уже участвовал в банкротном деле в качестве ответчика в сентябре 2024 года с более чем 40 кредиторами. Но Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу в феврале 2026 года. Как следует из определения суда, у «Кораблика» не нашлось имущества, достаточного для финансирования расходов и вознаграждения управляющему.

Введение банкротного дела с компаниями, не имеющими возможности погасить свой долг, состоит именно в переходе к конкурсному производству, отмечает управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков. Главная цель входа в конкурсную процедуру при таких обстоятельствах — оспаривание сделок, совершенных в период подозрительности. Таким образом кредитор получает шанс вернуть в конкурсную массу активы, которые сейчас могут формально принадлежат другой компании, считает он.

Сеть «Кораблик» в свое время была заметным игроком на рынке товаров для детей, особенно в сегменте специализированной розницы с широкой матрицей — от базовых товаров до ухода за детьми, поясняет президент Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Системные финансовые сложности «Кораблика» были связаны с накопленным долговым бременем, снижением трафика в офлайн-рознице и усилением конкуренции со стороны маркетплейсов, считает эксперт.

670 рублей составила средняя цена детских игрушек в 2025 году, по данным сервиса «Платформа ОФД».

Индустрия детских товаров сейчас переживает не самый простой период. По данным АИДТ, в 2025 году оборот рынка вырос на 15% и составил около 2,1 трлн руб. При этом сами продажи снизились в целом на 8% год к году. Реализация конкретно товаров для творчества сократилась на 13%, игрушек — на 5%. Это связано в том числе с падением рождаемости и большой долей ресейла в этой индустрии: родители все чаще предпочитают покупать подержанные товары этой категории.

Алина Мигачёва