В Свердловской области человек погиб при пожаре в частном доме

В деревне Чернобровкина Белоярского муниципального округа в результате пожара погиб один человек, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании на улице Свердлова поступило 23 апреля в 11:48 по местному времени. Огонь охватил частный жилой дом и автомобиль Nissan X-Trail, общая площадь пожара составила 104 кв. м.

К тушению были привлечены 13 человек личного состава и пять единиц техники. Пожар удалось локализовать в 12:19, открытое горение ликвидировали в 13:55. Полностью работы, включая проливку и разбор конструкций, завершили в 14:49.

Полина Бабинцева