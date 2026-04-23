Учения с ядерным акцентом

Польша и Франция проведут ядерные учения, цель которых — отработка ударов по объектам в России и Белоруссии. В них, как сообщается, будут участвовать французские истребители Rafale. Они способны нести ядерные боеголовки. В задачи польских самолетов войдет разведка и сбор данных по целям, против которых будут применены неядерные крылатые ракеты. Благодаря тренировкам Париж и Варшава смогут создать независимое от НАТО польско-французское подразделение, отмечают польские СМИ.

Москва будет внимательно наблюдать за учениями, уверен директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов:

«Это скорее имеет отношение к тому, что в рамках НАТО сложились очень напряженные отношения между Вашингтоном и Брюсселем. Американские ядерные гарантии обеспечивались, во-первых, всем ядерным потенциалом США, во-вторых, тем, что некоторое количество американских ядерных вооружений были размещено в Европе. Но самое главное — периодически проводились учения и союзники Вашингтона в ЕС, не имеющие ядерного оружия, тренировались с ним обращаться.

Теперь же французы выступили и сказали, что они станут обеспечивать этот ядерный зонтик. Но у Пятой республики очень ограниченный ядерный потенциал по сравнению с США, поэтому они пытаются восполнить это активностью в части подготовки войск, проведения учений. Теперь Париж берет на себя обеспечение безопасности, в том числе предоставлением такой гарантии.

Понятно, что никто не приветствует такого рода активность рядом со своими воздушным пространством и территориями. Поэтому и со стороны Москвы будет подниматься в воздух авиация, истребители, в боевую готовность будут приведены системы противовоздушной обороны. На всякий случай так всегда делается. РФ направит военные самолеты в соответствующее воздушное пространство над Балтикой, может быть, над Северной Атлантикой, чтобы продемонстрировать, что и мы не дремлем. В общем-то, это даже и опасно, потому что, возможны инциденты, столкновения самолетов, случайные запуски, хотя это все делается без реального ядерного оружия.

Но столкновение грозит серьезным инцидентом и может вызвать эскалацию, вплоть до вооруженного конфликта».

Тем временем Финляндия задумалась об отмене запрета на размещение в стране ядерного оружия, об этом заявили в Минобороны страны. Предложение уже внесено в парламент. Согласно сообщению ведомства, это позволило бы устранить правовые барьеры и позволило бы Финляндии поддерживать и развивать коллективную оборону НАТО. Запрет на размещение ядерного оружия в стране прописан в законе от 1987 года и был основной нейтралитета Финляндии, напомнил руководитель проекта «Ядерное вооружение России» Павел Подвиг:

«Это закон был принят, чтобы не дать Советскому Союзу там разместить что-то похожее. Понятно, что это были 1980-е, а сейчас власти в Финляндии оказались в ситуации, когда страна присоединилась к НАТО, а запрет остался. Поэтому-то они его хотят отменить. Между тем при вступлении в Североатлантический альянс Хельсинки не сделал никаких оговорок насчет ядерного оружия, как в свое время поступили Норвегия и Великобритания, сказав, что такого вооружения на территории их государств не будет.

Так что в случае Финляндии имеет место приведение, скажем так, законодательства в соответствие с тем, что страна является полноправным членом НАТО. Но конкретно о размещении ядерного оружия, либо временном или постоянном, речи не идет. Это все символические шаги, которые призваны показать прочность альянса, продемонстрировать готовность ответить в случае необходимости».

Москва еще в марте 2026-го предупреждала Хельсинки, что размещение в стране ядерного оружия станет угрозой для России. И если финны пойдут на это, Москва примет меры. А в апреле российский МИД предупредил Финляндию, Эстонию и Латвию о том, что они не могут предоставлять украинским беспилотинкам свое воздушное пространство.

Позже секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что Москва может рассматривать подобные инциденты как вооруженное нападение и будет вынуждена ответить. Перед этим Минобороны опубликовало список европейских заводов с адресами, где производят беспилотники и другое оборудование для Украины.

Екатерина Вихарева