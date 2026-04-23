Чем известен Алексей Пиманов

Российский режиссер, журналист и телеведущий Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Пиманов Алексей Викторович родился 9 февраля 1962 года в Москве. В 1989 году окончил Московский технический университет связи и информатики, в 1992 году — факультет журналистики МГУ.

В 1986 году пришел на телевидение, работал видеоинженером, оператором. С 1989-го — в редакции общественно-политических программ Центрального телевидения. В 1989–1990 годах — ведущий программы «Ступени». В 1990–1991 годах — специальный корреспондент телекомпании «ВиД». С 1992 по 1994 год был автором, ведущим и режиссером программы «За Кремлевской стеной».

В 1993–1994 годах — директор студии «Резонанс». В 1995–1997 годах — продюсер программ «Семь дней спорта», «Футбольное обозрение», «Новости спорта». С 1996 года — генеральный директор ТК «Останкино» (занималась производством телевизионных и документальных проектов для «Первого канала»), автор, продюсер и ведущий программы «Человек и закон».

Также был продюсером телепрограмм, созданных его телекомпанией: «Жить здорово», «Кремль-9», «Кумиры», «Здоровье», «Армейский магазин», «Тайны века», «Свидетели», «Приговор».

Написал сценарии и выступил режиссером более чем 100 документальных фильмов, среди которых «Светлана Сталина. Побег из семьи», «Неизвестный Кремль», «Загадка убийства Кирова. Женский след», «Гараж особого назначения», «Фетисов. 50 лет Славы», «Дневники Власика», «Лаврентий Берия: от ареста до расстрела», «Неизвестная блокада» и многих других.

Кроме того, выступил кинопродюсером, сценаристом и режиссером ряда художественных многосерийных фильмов — «Александровский сад», «Охота на Берию», «Галина», «Цыганки», «Зоя», «Банды», «Ненависть», «Отражение», «Жуков», «Крым».

Являлся сценаристом, режиссером и продюсером полнометражных фильмов «Три дня в Одессе», «Мужчина в моей голове». Был учредителем ООО «Пиманов и партнеры» и ряда других компаний, занимающихся производством телевизионных программ и фильмов.

С 2010 по 2012 год — член Общественной палаты РФ. С января 2011 по октябрь 2013 года был членом Совета федерации от верховного хурала (парламента) Республики Тыва, входил в Комитет по обороне и безопасности.

С 2013 года был президентом принадлежащего Минобороны медиахолдинга «Красная звезда» (телеканал «Звезда», киностудия «Звезда», информационное агентство «Военинформ», издательский дом «Звезда» и другие активы).

После 2022 года был включен в санкционные списки стран Евросоюза, Великобритании, Канады и ряда других стран.