Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чем известен Алексей Пиманов

Умер ведущий «Первого канала» Алексей Пиманов

Российский режиссер, журналист и телеведущий Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Предыдущая фотография
Алексей Пиманов на премьере сериала «Родина», 2014 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Слева направо: уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов, продюсеры Алексей Пиманов и Федор Бондарчук на церемонии вручения премии в области кинематографии «Золотой орел» в 2013 году

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

С певцом и композитором Дмитрием Маликовым во время матча по футболу между командами артистов и политиков России и представителей Катара в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

На церемонии вручения премии в области кинематографии «Золотой орел» в 2013 году

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

С актрисой Ольгой Погодиной на премьере фильма «Движение вверх» в 2017 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С телеведущим Николаем Дроздовым на церемонии открытия историко-познавательного комплекса «Галерея звезд отечественного телерадиовещания» в 2022 году

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На хоккейном матче между командами ЦСКА (Москва) и СКА (Санкт-Петербург)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С телеведущей Екатериной Стриженовой на церемонии открытия историко-познавательного комплекса «Галерея звезд отечественного телерадиовещания»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

На церемонии награждения российской версии журнала The Hollywood Reporter в кинотеатре «Иллюзион»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

С замначальника Главного военного-медицинского управления Министерства обороны России Александром Серговенцевом (слева) на международном военно-техническим форуме «Армия-2023»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На заседании «Круглого стола» в Совете федерации

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 11

Пиманов Алексей Викторович родился 9 февраля 1962 года в Москве. В 1989 году окончил Московский технический университет связи и информатики, в 1992 году — факультет журналистики МГУ.

В 1986 году пришел на телевидение, работал видеоинженером, оператором. С 1989-го — в редакции общественно-политических программ Центрального телевидения. В 1989–1990 годах — ведущий программы «Ступени». В 1990–1991 годах — специальный корреспондент телекомпании «ВиД». С 1992 по 1994 год был автором, ведущим и режиссером программы «За Кремлевской стеной».

В 1993–1994 годах — директор студии «Резонанс». В 1995–1997 годах — продюсер программ «Семь дней спорта», «Футбольное обозрение», «Новости спорта». С 1996 года — генеральный директор ТК «Останкино» (занималась производством телевизионных и документальных проектов для «Первого канала»), автор, продюсер и ведущий программы «Человек и закон».

Также был продюсером телепрограмм, созданных его телекомпанией: «Жить здорово», «Кремль-9», «Кумиры», «Здоровье», «Армейский магазин», «Тайны века», «Свидетели», «Приговор».

Написал сценарии и выступил режиссером более чем 100 документальных фильмов, среди которых «Светлана Сталина. Побег из семьи», «Неизвестный Кремль», «Загадка убийства Кирова. Женский след», «Гараж особого назначения», «Фетисов. 50 лет Славы», «Дневники Власика», «Лаврентий Берия: от ареста до расстрела», «Неизвестная блокада» и многих других.

Кроме того, выступил кинопродюсером, сценаристом и режиссером ряда художественных многосерийных фильмов — «Александровский сад», «Охота на Берию», «Галина», «Цыганки», «Зоя», «Банды», «Ненависть», «Отражение», «Жуков», «Крым».

Являлся сценаристом, режиссером и продюсером полнометражных фильмов «Три дня в Одессе», «Мужчина в моей голове». Был учредителем ООО «Пиманов и партнеры» и ряда других компаний, занимающихся производством телевизионных программ и фильмов.

С 2010 по 2012 год — член Общественной палаты РФ. С января 2011 по октябрь 2013 года был членом Совета федерации от верховного хурала (парламента) Республики Тыва, входил в Комитет по обороне и безопасности.

С 2013 года был президентом принадлежащего Минобороны медиахолдинга «Красная звезда» (телеканал «Звезда», киностудия «Звезда», информационное агентство «Военинформ», издательский дом «Звезда» и другие активы).

После 2022 года был включен в санкционные списки стран Евросоюза, Великобритании, Канады и ряда других стран.

Новости компаний Все