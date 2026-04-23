На Пермском свинокомплексе объяснили получение чистой прибыли в 2025 году

В АО «Агро Альянс» прокомментировали получение первой прибыли за свою историю. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что АО созданное в 2021 году и владеющее имуществом бывшего Пермского свинокомплекса, впервые зафиксировало чистую прибыль. В 2025 году она составила 44,9 млн руб. против 41,7 млн убытка годом ранее (рост – 207%). Выручка общества выросла на 40%, с 1,8 до 2,5 млрд рублей.

Как сообщили изданию «Краснокамская звезда» в компании, основной причиной такого финрезультата стали: стабилизация поголовья – 110 тыс. гол. (+41% по отношению к 2021 году), рост объемов реализации свиней в живом весе – 21 тыс. тонн (рост в 5 раз по отношению к 2021 году), увеличение веса одной головы до среднеотраслевого уровня – 122 кг (рост в 2,8 раза по отношению к 2021 г.). Также на доходность повлияла благоприятная ценовая конъюнктура, сложившаяся на рынке во втором третьем кварталах 2025 года. «С момента входа в агробизнес компания не прекращала работы по модернизации и капитальному ремонту зданий и оборудования. В перспективе планируется проведение полной реконструкции свинокомплекса», - сообщили в АО «Агро Альянс».

АО «Агро-Альянс» занимается разведением свиней и производством продукции из их мяса. В начале марта 2024 года компания выкупила с торгов имущественный комплекс АО «Пермский свинокомплекс». Стоимость сделки составила 247,25 млн рублей. Контролируется бизнесменом Артемом Болдыревым.