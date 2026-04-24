Опера, «Судьбы, высеченные на камне» и концерт Toxi$ перед матчем «Рубина»

Концерты

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ришат Тухватуллин

25 апреля в КСК «УНИКС» состоится юбилейный концерт Ришата Тухватуллина «15 лет с вами». Организаторы обещают живой звук, любимые хиты за 15 лет творческой карьеры артиста и фантастическую сценографию.

Feduk

26 апреля Feduk выступит в Казани в рамках большого тура «15 лет в игре». В программе — хиты артиста и свежие треки из альбома «Веселая музыка», а также старые песни в новых аранжировках с живым бэндом.

Моцарт

28 апреля в ГБКЗ им. Сайдашева состоится концерт Международного концертного оркестра Казанской консерватории в рамках «Весеннего Моцартовского фестиваля». На концерте прозвучат Первая и Сорок первая (последняя) симфонии Моцарта, а также редко исполняемые произведения: фрагменты кводлибета «Музыкальная галиматья», Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром и Концерт для кларнета, написанный менее чем за два месяца до смерти композитора.