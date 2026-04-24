Опера, «Судьбы, высеченные на камне» и концерт Toxi$ перед матчем «Рубина»
Куда сходить и что посмотреть в Казани с 24 по 30 апреля
Концерты
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Ришат Тухватуллин
25 апреля в КСК «УНИКС» состоится юбилейный концерт Ришата Тухватуллина «15 лет с вами». Организаторы обещают живой звук, любимые хиты за 15 лет творческой карьеры артиста и фантастическую сценографию.
Feduk
26 апреля Feduk выступит в Казани в рамках большого тура «15 лет в игре». В программе — хиты артиста и свежие треки из альбома «Веселая музыка», а также старые песни в новых аранжировках с живым бэндом.
Моцарт
28 апреля в ГБКЗ им. Сайдашева состоится концерт Международного концертного оркестра Казанской консерватории в рамках «Весеннего Моцартовского фестиваля». На концерте прозвучат Первая и Сорок первая (последняя) симфонии Моцарта, а также редко исполняемые произведения: фрагменты кводлибета «Музыкальная галиматья», Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром и Концерт для кларнета, написанный менее чем за два месяца до смерти композитора.
Опера и спектакли
«Шурале. Не ждали?!»
С 25 апреля в театре Камала состоится показ спектакля «Шурале. Не ждали?!». Фантазийное продолжение сказки Габдуллы Тукая. Шурале, обидевшись на людей, ушел жить на болото, а его лес захватили злые мифические существа — Див, Албасты и Юха. Спектакль пройдет на татарском языке с синхронным переводом на русский.
Опера «Любовь поэта»
25 апреля в театре им. М.Джалиля состоится опера «Любовь поэта» Резеды Ахияровой, посвященная жизни и творчеству Габдуллы Тукая. В центре сюжета — несостоявшиеся отношения поэта и его возлюбленной Зайтуны Мавлюдовой. Спектакль был номинирован на «Золотую маску» в пяти номинациях, а исполнитель партии Тукая Ахмед Агади стал лауреатом в 2008 году. Опера идет на татарском языке и сопровождается субтитрами на русском языке.
Выставки
«Голос дикой птицы»
В галерее современного искусства БИЗОN проходит выставка «Голос дикой птицы» заслуженного деятеля искусств Татарстана Хамита Латыпова. Художник, известный как один из лидеров татарского авангарда, переосмысляет национальное искусство в скульптуре, керамике, живописи и графике. Центральное место займут работы пастелью, воссоздающие миры тюркской мифологии и истории.
«Судьбы, высеченные на камне»
До 17 мая в Национальной художественной галерее «Хазинэ» проходит выставка «Судьбы, высеченные на камне». Экспозиция объединяет живопись, скульптуру, архивные материалы и мультимедийные технологии, чтобы сохранить память о героях Великой Отечественной войны. На выставке работы как участников боевых действий, так и послевоенных художников.
Спорт
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Футбол и выступление Toxi$
25 апреля на «Ак Барс Арене» состоится матч 27-го тура РПЛ «Рубина» с ЦСКА. Перед матчем состоится концерт, хедлайнером которого станет рэпер Toxi$.
Баскетбол
В четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС сыграет с московским МБА-МАИ. Первые два матча пройдут в Казани: 26 апреля в 18:00 и 28 апреля в 19:00. Третья игра — 2 мая в Москве. Если потребуется, четвертая встреча состоится 4 мая в Москве, а решающий пятый матч — 7 мая в Казани (начало в 19:00). Серия продлится до трех побед.
Хоккей
29 апреля на «Татнефть Арене» пройдет третий матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом». Первые две игры серии состоятся 25 и 27 апреля в Магнитогорске.