Выступления Мастранджело и Спивакова, открытие Пенсионерной конюшни и Фарух Рузиматов в партии Тибальта

Концерты, оперы, спектакли и балет — выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Фото: Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина Маэстро Фабио Мастранджело

В Концертном зале Мариинского театра 24 апреля состоится концерт симфонического оркестра «Северная Симфония» Музыкального театра имени Шаляпина под управлением блистательного маэстро Фабио Мастранджело. В этот вечер оркестр обратится к шедеврам романтического репертуара: прозвучит концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса, масштабное произведение с насыщенной драматургией и виртуозной сольной партией, и Симфония № 9 «Из Нового Света» Антонина Дворжака, в которой европейская симфоническая традиция соединяется с интонациями американской музыкальной культуры. Солистка концерта — София Яковенко (скрипка), участница программ Санкт-Петербургского дома музыки.

Фото: Анна Флегонтова Дирижер Владимир Спиваков

В этот же вечер, 25 апреля, в Большом зале Петербургской филармонии имени Шостаковича Заслуженный коллектив России под управлением Владимира Спивакова исполнит программу из сочинений Дмитрия Шостаковича. Прозвучат Девятая симфония, Сюита для променадного оркестра и Первый фортепианный концерт, солист — Денис Мацуев. Программа, посвященная 120-летию со дня рождения композитора, чье имя носит Петербургская филармония, откроет XIХ Международный фестиваль «Музыкальная коллекция», который продлится до 22 мая.

26 апреля в Большом зале Петербургской филармонии прозвучит мировая премьера — «Симфония-реквием» Алексея Крашенинникова, написанная по заказу Петербургской филармонии и посвященная памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС. В рамках концерта абонемента «Моцарт +», посвященного 270-летию со дня рождения композитора, также будет исполнен его «Реквием». Программа прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии и хора Санкт-Петербургского государственного университета под управлением Максима Алексеева, солисты — сопрано Анастасия Калагина, меццо-сопрано Ирина Шишкова, тенор Олег Лосев, бас Юрий Воробьев. Концерт пройдет в рамках XIX Международного фестиваля «Музыкальная коллекция».

А Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина 26 апреля погрузится в сказочные миры воображения и фантазии: мы услышим «Орган и вибрафон. Волшебный мир воображения». Проводниками в путешествии выступят два инструмента: старинный английский орган и редкий гость оркестров — вибрафон. Первое отделение посвящено сказочным мирам, увековеченным в классической музыке: «Щелкунчик» Чайковского, «Пер Гюнт» Грига. Во втором отделении прозвучат музыкальные фрагменты из фильмов «Аватар», «Звездные войны» и саги о Гарри Поттере. Партия органа — Мария Лобецкая, лауреат международных конкурсов, педагог Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Партия вибрафона — Петр Чижик, композитор и исполнитель джазовой и классической музыки на вибрафоне. Также концерты состоятся 1 и 2 мая.

Фото: ФК “Зенит” «Газпром Арена»

И спортивные новости: 26 апреля ФК «Зенит» принимает на «Газпром Арене» грозненский «Ахмат». Сезон в чемпионате России подходит к концу, впереди у «Зенита» только два домашних матча. Зрителей и болельщиков ждут розыгрыши призов, аквагрим и студии причесок, яркие фотозоны, творческая студия, кафе с кухнями стран мира и детским меню. Также состоится автограф-сессия Вячеслава Петкуна. А откроет матч концерт легендарной группы «Танцы минус».

Фото: Анна Флегонтова / пресс-служба Петербургской филармонии Пианист Николай Луганский

27 апреля Международный фестиваль «Музыкальная коллекция» в Петербургской филармонии продолжится фортепианным вечером Николая Луганского — всемирно известного пианиста, одного из самых ярких российских музыкантов, которого критики называют «романтическим героем современного фортепиано». Прозвучат шедевры «Детские сцены» и «Юмореска» Шумана, а также 24 прелюдии Шопена.

Солистка Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической Филармонии имени Шостаковича Екатерина Семион войдет в состав жюри VIII благотворительного фестиваля детского творчества «Арт Поляна», который завершится 27 апреля концертом в Зеркальном зале дворца Белосельских-Белозерских. Проект направлен на развитие и поддержку творческих ребят из детских домов, школ-интернатов и социально-реабилитационных центров.

Фото: «Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина» Сцена из мюзикла «Винил»

27 и 28 апреля на сцене ДК Ленсовета состоятся показы яркого мюзикла «Винил» Музыкального театра имени Шаляпина. Спектакль перенесет зрителей в идиллическую эпоху стиляг, которые сочиняют и поют запрещенную джазовую музыку. Действие разворачивается накануне VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который открылся в Москве в июле 1957 года. Невероятная любовная история, шпионские тайны и интриги, яркие наряды и зажигательные танцы, атмосфера свободы и праздника — весь этот искрящийся коктейль чувств и музыки почувствуют зрители.

Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 28 апреля представит спектакль «Ромео и Джульетта» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака. Самую известную трагедию в мире — мир любовных переживаний, раздора и смуты, дружбы и верности, полный безудержного юношеского максимализма и бурлящей энергии, — театр и режиссер решили сделать гимном жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи.

28 и 29 апреля на сцене театра «Визави» состоится премьера благотворительного спектакля «Обыкновенное чудо». Спектакль ставит Павел Каштанов — режиссер, известный своим уникальным подходом к работе с непрофессиональными актерами. Его предыдущий благотворительный проект — постановка «Гостиница Астория» — доказал, что талант и искренность способны творить настоящие чудеса на сцене. В этом году зрителей ждет новая яркая постановка — «Обыкновенное чудо», в которой примут участие чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (2005–2007, 2009), общественный деятель Николай Валуев, художник Алексей Сергиенко и писатель Александр Цыпкин.

Цель спектакля — помочь благотворительной организации «Студия Да» и благотворительному фонду «Не напрасно», который системно занимается профилактикой онкологических заболеваний, снижая смертность от рака.

«Царские лошади. Жизнь после службы»: новая экспозиция откроется 29 апреля в музее-заповеднике «Царское Село». Это первая в современной истории Петербурга постоянная музейная экспозиция об императорских лошадях. А значит, исторический комплекс, включающий павильон «Пенсионерная конюшня» XIX века и самое большое в мире захоронение императорских лошадей, впервые после Великой Отечественной войны полностью отреставрирован и станет доступен для посещения.

Пенсионерная конюшня — павильон на окраине Александровского парка, специально предназначенный для лошадей, не способных нести дальнейшую службу «по старости и слабости своей». Он строился в 1827–1830 годах по проекту архитектора Адама Менеласа. На прилегающей территории захоронены более 120 лошадей российских императоров.

На торжественное открытие приедет известный французский писатель, издатель, путешественник Жан-Луи Гуро. В начале 2000-х он пожертвовал средства на реставрацию части могильных плит.

30 апреля в Джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль в честь Международного дня джаза. Это будет вечер, в котором сойдутся разные культуры, поколения и стили. В программе — три знаковых петербургских коллектива, исполняющих современный джаз: квартет Дмитрия Семенова; тромбонист Антон Боярских и группа «Диззи Дач Дак»; вокалистка Эми Питерс.

Фото: Джаз-клуб Игоря Бутмана Саксофонист Дмитрий Семенов

Талантливый саксофонист Дмитрий Семенов, выиграв стипендию Berklee College of music (Boston) и получив великолепное образование, вернулся в родной Петербург. Дмитрий выступал на многих популярных джазовых сценах России и США.

«Дизи Дач Дак», группа петербургского тромбониста и аранжировщика Антона Боярских, играет современный джаз и известна своими экспериментами в музыке. Полижанровость, полиритмия, импровизация и гибкость музыкальной формы — все это отражает их музыку.

Эми Питерс (Amy Pieterse) родилась в Амстердаме, в семье ирландской американки и южноафриканца с индийскими корнями. Училась в школе в Нью-Йорке, позже переехала в Санкт-Петербург с мамой, профессором русской литературы. Музыканты группы славятся своей импровизацией, виртуозной техникой игры, а вокалистка — незабываемым голосом и сценической харизмой. Песни Эми Питерс — это мастерски сведенные воедино джаз и хип-хоп, русское и западное, мейнстрим и высокое искусство.

В этот же день, 30 апреля, в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета будет показана пьеса Александра Вампилова «Старший сын» режиссера Галины Зальцман. В спектакле участвует хор мальчиков «Эхо» Дома детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга, звучат «Вальс № 2» («Русский вальс») Дмитрия Шостаковича, композиции группы The Doors, песни «Надежды маленький оркестрик» (Б. Окуджава), «Возможно» (А. Островский, И. Шаферан), «Ну что тебе сказать про Сахалин?» (Я. Френкель, М. Танич).

Эта пьеса для театра судьбоносная. Именно спектаклем Игоря Владимирова покорили город выпускники первого «владимировского» набора, и в 1974 году была открыта Малая сцена театра под громким названием «Ленинградский Молодежный театр». Почти через четверть века, в 2001 году другой обучающийся при театре актерский курс (мастерская Владислава Пази) вновь обратился к этой пьесе, спектакль в постановке Юрия Бутусова стал событием театральной жизни страны, был в конкурсе Национальной театральной премии «Золотая Маска» (редчайший случай, когда номинантом стал студенческий спектакль). И опять, четверть века спустя, театр говорит о неистребимой вере человека в чудо.

Фото: Impulse percussion Ансамбль ударных инструментов Impulse Percussion

1 мая в Малом зале филармонии ансамбль ударных инструментов Impulse Percussion выступит с концертом «Необыкновенные инструменты и ударная классика». Ансамбль представит публике необычную аранжировку популярных классических произведений с использованием мелодических ударных инструментов и шумовых эффектов, позволит погрузиться в эпоху барокко и рококо, ренессанса и романтизма. Музыканты предложат хиты мировой классики — произведения таких композиторов, как Бизе, Штраус, Бах, Вивальди, Римский-Корсаков, Андерсон и многих других.

В основе концепции концерта лежит желание познакомить слушателя со всеми видами необыкновенных инструментов, которые выдающиеся композиторы использовали для выражения своих музыкальных идей. Помимо уже знакомых продвинутому слушателю ксилофона, вибрафона, маримбы, колокольчиков можно будет услышать польку для наковальни, пьесу для печатной машинки, концерт для большого барабана, а также косу, магнитофонную ленту, стиральную доску и многие другие инструменты, которые позволяли великим композиторам воплотить в своих произведениях те или иные музыкальные образы.

Фото: Русские музыкальные сезоны «Русские музыкальные сезоны»

В этот же вечер, 1 мая, в Особняке Половцова (Доме архитектора), «Русские музыкальные сезоны» представят концерт, посвященный одной из самых ярких исполнительниц 2000-х годов, — «#В_СВЕЧАХ: Посвящение Эми Уайнхаус». Ее страстные мелодии и искренние тексты вновь оживут в исполнении яркого джаз-бэнда, а бронзовый парадный зал величественного особняка превратится в уютный джаз-клуб, наполненный светом тысячи свечей.

1 мая Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит трагедию «Король Лир» в переводе Андрея Чернова. Режиссер Федор Пшеничный характеризует ее как «историю о Любви, которую не заметили. О Слове, которое не было услышано. О Сердце, которое не было понято. О Семье, ставшей прахом. О Доме, в котором давно погас огонь, и каждый думал, что так было всегда. Отец делил королевство, веря, что делит любовь. Но любовь нельзя ни рассчитать, ни измерить. На руинах мира, когда время вывернуто наизнанку, остается лишь голос ветра и пустое "папа". Но даже в самую темную ночь небо хранит рассвет». В спектакле заняты народные артисты России Сергей Мигицко и Евгений Филатов, а также другие артисты.

Фото: «Санкт-Петербургский Театра Балета им. П.И.Чайковского» Народный артист России Фарух Рузиматов

2 мая в Эрмитажном театре представят спектакль-балет «Ромео и Джульетта». Партию Тибальта исполнит Фарух Рузиматов. Мировая литература знает немало красивых, но трагических историй любви. Основная идея Санкт-Петербургского театра балета имени Чайковского при создании полноценного спектакля «Ромео и Джульетта» состояла в том, чтобы соединить удивительную музыку Петра Чайковского с самым лирическим из сочинений Уильяма Шекспира. Для этого были использованы части из величайших произведений композитора, таких как Симфония № 6, Сюита № 3, «Итальянское Каприччио», Концерт для скрипки с оркестром и, конечно же, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

«Знаете ли, что это непременно чем-нибудь кончится? Обыкновенно все на свете кончается ничем, но здесь будет конец, непременно, непременно!» (Степан Верховенский). Чем именно кончится, станет известно 02 мая: на сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета играют спектакль по роману-предостережению Достоевского «Бесы».

Театр надеется, что, обратившись к этому выдающемуся роману, режиссер и артисты сумеют высказаться о нашем времени и его острых проблемах, создадут захватывающее полотно о страстях человеческих.

«Что-то происходит. В жизни. В романе. В спектакле. Постепенно человека захватывает неясное темное чувство. Потери себя? Потери смысла? Потери цели? Есть Бог. Он Свет и Вечность. Есть бес. Он тьма и потеря. Бес предвещает конец, он внутри каждого из нас, он ждет своего часа. Все умирают. Кто-то по своей воле, кто-то по воле случая, кто-то покидает этот свет, подчиняясь обстоятельствам, а кто-то — не примирившись. Человек рождается Божьим велением, пишет Достоевский, но уходит из жизни сообразно тому, во что он верит. Конец непременно будет. Достанет ли сил сопротивляться? Или нужно примириться? Как принять неизбежное? Опираясь на собственные чувства или доверяя ближнему? Как сохранить достоинство, как не подчиниться страху? Как не жить в страхе? Возможно ли это? Как уберечь свою душу? И есть ли она, душа?» — вопрошает режиссер Алексей Слюсарчук.

А 3 мая в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета играют комедию «Двенадцатая ночь» по пьесе Уильяма Шекспира. Волшебная сказка, игра театральная, любовная, иногда немного наивная, но азартная. Действие комедии происходит в вымышленной стране — Иллирии. Правитель Иллирии герцог Орсино влюблен в графиню Оливию. Близнецы — брат и сестра Себастьян и Виола — после кораблекрушения потеряли друг друга. Виола, переодевшись в мужскую одежду, появляется при дворе Орсино. Герцогу пришелся по душе молодой человек по имени Цезарио (это имя взяла себе Виола). Оливия, приняв Цезарио за юношу, влюбляется в него… Любовный переполох соединен автором с прекрасным юмором, который оттеняет витальный вихрь столкновений и интриг.