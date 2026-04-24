Московские офисы отложили на потом

Спрос на бизнес-центры в Москве по итогам текущего года снизится на 13%, до 1,3 млн кв. м. Ситуация может измениться уже к концу следующего года: к этому моменту спрос на офисы увеличится на 27%, в 2028 году — еще на 21%, прогнозируют эксперты. На эти годы заявлен к вводу большой объем офисной недвижимости.

Объем сделок с офисной недвижимостью в Москве по итогам текущего года может снизиться на 13% год к году, до 1,3 млн кв. м, следует из прогнозов консалтинговой компании CMWP. Показатель сокращается уже с начала этого года: за январь—март было продано и сдано в аренду 180 тыс. кв. м офисной недвижимости, на 42% меньше год к году, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate.

Охлаждение активности на офисном рынке продиктовано высокой базой прошлых лет, когда была реализована значительная часть отложенного и инвестиционного спроса, отмечает директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова.

Сейчас многие компании в условиях малодоступного заемного финансирования предпочитают не спешить с выбором офиса, подбирая наиболее бюджетные варианты, говорит директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба.

Кроме того, в Москве пока недостаточно качественных площадей, добавляет партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян. Особенно сильно эта нехватка ощущается в сегменте крупных блоков, реализуемых через аренду, говорит замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. Доля свободных площадей на офисном рынке столицы сейчас по итогам января—марта составила 5,3%, увеличившись всего на 0,7 процентного пункта год к году, по данным старшего директора CMWP Полины Афанасьевой.

Девелоперы все чаще переносят сроки ввода своих проектов, это усугубляет дефицит бизнес-центров на рынке, считает Елена Акатова. Например, говорит эксперт, к вводу в этом году заявлено около 1 млн кв. м офисной недвижимости, 30% от этого объема может быть перенесено. К тому же, добавляет госпожа Акатова, значительная часть нового предложения уже реализована конечным пользователям.

Ситуация может измениться уже к концу 2027 года. В следующем году Полина Афанасьева ожидает роста объема сделок с бизнес-центрами в Москве на 27% год к году, до 1,65 млн кв. м.

В 2028 году тенденция продолжится: объем купленных и арендованных офисных площадей вырастет еще на 21% год к году, до 2 млн кв. м, ожидают в компании. Разворот тренда связан с ожидаемым снижением ключевой ставки ЦБ, констатирует Олеся Дзюба.

Импульсом к росту активности на офисном рынке может стать повышенный объем нового строительства, отмечает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Так, по данным Полины Афанасьевой, объем ввода офисной недвижимости по итогам 2027 года вырастет на 11% год к году, до 680 тыс. кв. м, в 2028 году — еще на 16% год к году, до 790 тыс. кв. м. Спрос восстановится не только со стороны крупных компаний, но и среди организаций из малого и среднего бизнеса, добавляет госпожа Белова.

Несмотря на это арендные ставки в офисном сегменте продолжат расти на фоне нехватки свободных помещений для аренды — около 60% от заявленных к вводу в 2027–2028 годах объектов будут реализовывать через продажу, а не аренду, отмечает Сигуш Бабоян. На этом фоне многие потенциальные арендаторы будут вынуждены переориентироваться на сегмент менее качественных офисов или бизнес-центры за пределами сложившихся деловых районов, считает Елена Акатова.

Перенасыщения рынка в будущем ожидать не стоит, поскольку прогнозируемый объем нового строительства будет удовлетворять накопленный за время критического дефицита офисов спрос, говорит руководитель аналитического центра девелоперской компании Stone Марина Грицкова. Тем не менее, подчеркивает эксперт, нехватка офисных пространств в востребованных деловых районах продолжит сохраняться.

София Мешкова