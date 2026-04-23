Подросткам больше не наливать

Подмосковные власти решили запретить продажу любого вида топлива, масел и технических жидкостей несовершеннолетним. Соответствующий закон вступает в силу 1 сентября 2026 года. С помощью запрета власти хотят сократить аварийность с участием питбайков — популярных у подростков мини-мотоциклов, которые продаются как спортинвентарь и на учет не ставятся. Аналогичный запрет ранее был введен в других регионах. Эксперты считают, что подростки найдут способ обойти запрет. Участники топливного рынка напоминают о существовании автоматических заправок без операторов, где проверить паспорт или права невозможно.

Мособлдума в четверг, 23 марта, приняла закон, запрещающий продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов на территории Подмосковья. Речь идет о бензине, керосине, солярке и обо всех видах масел — моторном, трансмиссионном и гидравлическом. Детям запретят продавать также тормозную и охлаждающую жидкости, пластичные смазки, используемые в подшипниках. Правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Запрет распространяется на работников АЗС, пояснили в Мособлдуме. Заправщик сможет потребовать у покупателя документы, подтверждающие его совершеннолетие.

Если подростку исполнилось 16 лет, но у него уже есть права категории М (мопед) или подкатегории А1 (легкие мотоциклы), то он может предъявить продавцу свое удостоверение. Если документов нет, то продавец не имеет права отпускать топливо или масло подростку. В противном случае сотрудник заправки будет оштрафован: конкретную санкцию пропишут позже в подмосковном КоАП. Размер штрафа еще обсуждается. Кто и как будет контролировать соблюдение запрета на заправках, пока неясно.

Закон направлен на сокращение аварийности с участием питбайков и квадроциклов, пояснил глава подмосковного минтранса Марат Сибатулин. Питбайки представляют собой мини-мотоциклы для езды по бездорожью и соревнований на спецтрассах. Такой транспорт продается на маркетплейсах как спортинвентарь и, несмотря на высокую развиваемую скорость, в ГИБДД не регистрируется. Федеральных ограничений для питбайков нет, и регионы собственными законами ограничивают продажу топлива: соответствующие документы уже приняты в ряде субъектов федерации (см. справку). Подпадающие под запрет масла и смазки используются для «обеспечения функционирования» питбайков, говорится в пояснительной записке к областному закону.

По данным ГИБДД, в 2025 году в РФ произошло почти 2 тыс. аварий с участием мототранспорта, за рулем которого находились дети младше 16 лет. Это на 4% больше, чем в 2024 году. 57 человек погибли в этих ДТП, 1,9 тыс. ранены.

Руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов уверен, что подмосковный закон сработает. «Проверка паспорта на заправках многократно усложнит эксплуатацию данной техники без ведома родителей,— считает он.— Если у подростка не будет возможности приобрести топливо, то, соответственно, он и не будет ездить». Вводимые запреты сложно контролировать, отмечает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Он напоминает об автоматических заправках, работающих без персонала. На многих АЗС также можно заправиться без оператора через мобильное приложение банка. На некоторых заправках, отмечает Евгений Аркуша, применяется система постоплаты. «Все эти моменты, по сути, минимизируют возможность проверки возраста,— пояснил он.— Все это очень похоже на попытки переложить ответственность на операторов АЗС с тех, кто должен следить за безопасностью на дорогах. Инициатива требует глубокой проработки».

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков называет областной закон «бестолковым».

«Толку от него ноль,— говорит он.— Ребята, у которых есть техника, бензин все равно найдут. Купят родители, помогут старшие друзья, попросят доброго водителя налить канистру на АЗС. Или сольют у кого-нибудь втихаря. Усложнение задачи даже подогревает интерес. Просто у ребят изменятся маршруты движения, а бензин у них будет. Законотворцы по-прежнему летают в облаках».

«Важно, чтобы это не превратилось в "дядь, купи бензинчика, пожалуйста, потому что у меня паспорта нет",— добавляет Андрей Иванов.— По аналогии, как некоторые несознательные взрослые покупают детям алкоголь или сигареты. Важно провести информационную кампанию для взрослых, чтобы те поняли, что подвергают детей опасности».

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия») в ноябре 2025 года заявил о разработке законопроекта о введении единого федерального запрета на продажу топлива несовершеннолетним. Документ находится на согласовании и в нижнюю палату парламента еще не вносился. Это произойдет в весеннюю сессию, рассказал «Ъ» Артем Метелев. Законопроект, говорит он, закроет «три пробела сразу». «Он ограничит розничную продажу спортивной мототехники несовершеннолетним без прав категории 'A' или 'M' либо без подтверждения занятия соответствующими видами спорта в спортивной или образовательной организации; ее дистанционную продажу через интернет-магазины, маркетплейсы и мессенджеры, а также распространит ограничение на продажу бензина и дизельного топлива детям на всю страну, - сказал он. - Поддержку федеральных органов исполнительной власти мы уже получили, с Минспортом дорабатываем механизм подтверждения занятий в секциях и после этого будем готовы вносить». Закон Мособлдумы господин Метелев поддерживает.

