На берегу разгорается спор

Главное управление координации развития туризма Челябинской области намерено вернуть субсидию в размере 7,2 млн руб., выделенную специализированному застройщику «Тургояк-резорт». Иск о взыскании денежных средств принял к производству арбитражный суд региона. В пресс-службе управления отметили, что застройщик должен был вернуть субсидию по постановлению КСП Челябинской области, однако так этого и не сделал. В контрольно-счетной палате прокомментировали, что они выявили нарушения при проверке использования денежных средств. Информацию об этом ведомство направило в региональную прокуратуру.



Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление главного управления координации развития туризма региона к застройщику «Тургояк-резорт». Истец намерен взыскать с ответчика субсидию в размере 7,2 млн руб. Предварительное судебное заседание назначено на 18 июня 2026 года, отмечено в картотеке дел.

Подробности заявления пока не опубликованы. Однако в определении суда сказано, что субсидия была выделена по соглашению от 14 декабря 2023 года.

В ответ на запрос «Ъ-Южный Урал» главное управление координации развития туризма Челябинской области прокомментировало, что застройщик не выполнил требования по возврату субсидии в рамках «представления контрольно-счетной палаты Челябинской области», вынесенного по итогам проверки.

«Более подробный комментарий возможен только после вынесения судебного решения»,— отметила пресс-служба управления.

На портале правовой информации есть распоряжение правительства Челябинской области от 4 декабря 2023 года, в котором указано, что компания «Тургояк-резорт» стала победителем конкурса на получение субсидий для развития туристической инфраструктуры. Сумма выплаты составила 7,5 млн руб.

В контрольно-счетной палате Челябинской на запрос «Ъ-Южный Урал» рассказали, что проверка проведена в прошлом году, отчет по ее результатам утвержден 26 декабря 2025-го. Субсидия предоставлялась застройщику для реализации мероприятий «по созданию и развитию пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов».

«В ходе проверки установлено, что приняты и оплачены работы, которые не были выполнены в полном объеме. Информация по выявленным нарушениям была направлена в прокуратуру Челябинской области для применения мер реагирования»,— рассказали в КСП региона.

ООО «Специализированный застройщик „Тургояк-резорт“» зарегистрировано в Миассе Челябинской области в 2021 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», 90% доли компании принадлежит ООО «Новый источник — „Баден-Баден“», бенефициаром и руководителем которого является Евгений Кононов. Еще 10% владеет экс-глава Златоуста Вячеслав Жилин. Руководит компанией, вероятнее всего, его сын — Данил Жилин. По данным «СПАРКа», в 2025 году «Тургояк-резорт» получил выручку от продаж в размере 65,1 млн руб., чистый убыток — 3,5 млн руб. Baden Family также реализует в Челябинской области еще два проекта — рекреационно-спортивный всесезонный курорт возле Златоуста (строит ООО «Специализированный застройщик „Уреньга-резорт“») и рекреационного-оздоровительный термальный комплекс на берегу озера Увильды (ООО «Специализированный застройщик „Увильды-Резорт“». В 2025 году Евгений Кононов и Вячеслав заключили с правительством Челябинской области два соглашения о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. В реализацию первого проекта планировали направить 50 млрд руб., а второго — 15 млрд руб.

Представители Baden Family воздержались от комментариев.

В Челябинской области реализуется проект термального курорта «Тургояк-резорт». Площадь застройки составляет 29 тыс. кв. м. Курорт с двумя бассейнами возводят на берегу озера Тургояк. Проект включает три корпуса с апартаментами, бани, сауны, конференц-зал, ресторан и спортивные площадки. Два корпуса планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году, а третий — в 2027-м.

Правительство Челябинской области в октябре 2024 года сообщало, что застройщик получил от региона материальную поддержку в рамках национального проекта «Туризм». Суммы не раскрывались. Известно, что деньги направили на строительство 17 модульных домов. На портале правовой информации есть сведения, что компания «Тургояк-резорт» в ноябре 2023 года победила в конкурсе на получение субсидии для размещения модульных домов. Размер выплаты составил 24,5 млн руб.

Министерство экономического развития РФ также публиковало перечень компаний, которые правительство намерено включить в реестр заемщиков в 2024 году. Специализированный застройщик «Тургояк-резорт» попал в список на получение льготного кредита для строительства парк-отеля.

На текущей неделе стало известно об уголовном деле в отношении гендиректора туристической компании «Синегорье» Александра Вязовикова. Его возбудили по результатам проверки контрольно-счетной палаты Челябинской области. Выяснилось, что компания, получившая в 2024 году субсидию на строительство туристической базы в Бакале, не выполнила поставленные задачи. По версии следствия, Александр Вязовиков предоставил в региональное управление координации развития туризма заведомо ничтожные договоры с подрядчиками. Однако исполнять соглашения гендиректор не планировал, похитив 19,9 млн руб., считает следствие. По данным КСП, в результате проверок в сфере туризма возбуждено уже три уголовных дела.

Ольга Воробьева